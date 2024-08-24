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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1913 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 15 копеек 1913 года СПБ ЭБ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 15 копеек 1913 года СПБ ЭБ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Тираж UNC 5,300,017

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1913
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (31) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1913 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 186 проданному на аукционе MS67 за 525000 RUB. Торги состоялись 26 июня 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
2984 $
Цена в валюте аукциона 2750 EUR
Россия 15 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Rare Coins - February 11, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
4158 $
Цена в валюте аукциона 380000 RUB
Россия 15 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность PF63 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность PF65
Цена
Россия 15 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Россия 15 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 15 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Империя - February 1, 2020
Продавец Империя
Дата 1 февраля 2020
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность PF65
Цена
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Россия 15 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Знак - October 25, 2019
Россия 15 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Знак - October 25, 2019
Продавец Знак
Дата 25 октября 2019
Сохранность PROOF
Цена
Россия 15 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе MS67 - June 26, 2019
Продавец MS67
Дата 26 июня 2019
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Имперская монета - October 30, 2018
Россия 15 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Имперская монета - October 30, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 30 октября 2018
Сохранность MS60
Цена
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Россия 15 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе AURORA - February 28, 2018
Продавец AURORA
Дата 28 февраля 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 15 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Имперская монета - October 8, 2017
Россия 15 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Имперская монета - October 8, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 8 октября 2017
Сохранность PF65
Цена
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Россия 15 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Знак - March 17, 2017
Россия 15 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Знак - March 17, 2017
Продавец Знак
Дата 17 марта 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 25, 2017
Россия 15 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 25, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 15 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность PF63
Цена
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Россия 15 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Александр - April 2, 2016
Россия 15 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Александр - April 2, 2016
Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность PF63
Цена
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Россия 15 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Heritage - January 4, 2016
Россия 15 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 15 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Heritage - September 22, 2015
Россия 15 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Россия 15 копеек 1913 СПБ ЭБ на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 2, 2015
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 2 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1913 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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