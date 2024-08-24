Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1913 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,7 мм
- Гурт рубчатый
- Тираж UNC 5,300,017
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 15 копеек
- Год 1913
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (31) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1913 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 186 проданному на аукционе MS67 за 525000 RUB. Торги состоялись 26 июня 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
2984 $
Цена в валюте аукциона 2750 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
4158 $
Цена в валюте аукциона 380000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность PF63 ННР
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Империя
Дата 1 февраля 2020
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность PF65
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 26 июня 2019
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 30 октября 2018
Сохранность MS60
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 28 февраля 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 8 октября 2017
Сохранность PF65
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность PF63
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность PF63
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 15 копеек 1913 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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