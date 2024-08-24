15 копеек 1913 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1913 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 186 проданному на аукционе MS67 за 525000 RUB. Торги состоялись 26 июня 2019.

Сохранность PROOF (27) UNC (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS60 (1) PF67 (3) PF65 (4) PF64 (1) PF63 (5) CAMEO (2) ULTRA CAMEO (1) Сервис NGC (7) ННР (1) PCGS (1)

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