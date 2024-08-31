Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1913 года СПБ (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,64 гр
- Диаметр 16,15 - 16,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 50,000,008
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1913
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (195)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1913 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 45 проданному на аукционе AURORA за 120000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.
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Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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