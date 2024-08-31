1/2 копейки 1913 года СПБ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1913 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 45 проданному на аукционе AURORA за 120000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

Сохранность PROOF (4) UNC (130) AU (16) XF (7) VF (2) Нет оценки (32) Сохранность (слабы) MS66 (2) MS65 (13) MS64 (19) MS63 (22) MS62 (12) MS60 (1) AU58 (3) AU50 (2) XF40 (1) VF35 (1) VF30 (1) PF65 (2) PF62 (1) RD (6) RB (26) BN (34) Сервис NGC (44) ННР (6) RNGA (8) PCGS (2) GENI (1)

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