Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1900 года (ФЗ) (Россия, Николай II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 20 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 33,65 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 11,484,007
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1 рубль
- Год 1900
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (230)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1900 года со знаком (ФЗ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 151 проданному на аукционе Империя за 1400000 RUB. Торги состоялись 12 декабря 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (2)
- Antykwariat u Nilsa (1)
- AURORA (21)
- CHS Basel Numismatics (3)
- Cieszyńskie CN (1)
- Coins.ee (8)
- COINSNET (5)
- COINSTORE (2)
- GGN (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Haljak Coin Auction (3)
- Heritage (8)
- HERVERA (2)
- Höhn (2)
- ibercoin (1)
- Katz (9)
- Künker (11)
- La Galerie Numismatique (1)
- London Coins (1)
- MS67 (5)
- MUNZE (3)
- New York Sale (1)
- Numedux (2)
- Numimarket (2)
- Numisbalt (22)
- Pegasus Auctions (1)
- Rare Coins (13)
- Rauch (3)
- Russiancoin (1)
- Rzeszowski DA (1)
- SINCONA (3)
- Soler y Llach (2)
- Tauler & Fau (1)
- Teutoburger (4)
- UBS (2)
- WAG (2)
- WCN (2)
- WDA - MiM (1)
- Wójcicki (3)
- Александр (19)
- Империя (12)
- Имперская монета (24)
- Монеты и Медали (6)
- НИКО (3)
- Русский Нумизматический Дом (1)
- Русское Наследие (8)
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность PF63 CAMEO RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 11
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1900 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск