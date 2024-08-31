1 рубль 1900 года (ФЗ) (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1900 года со знаком (ФЗ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 151 проданному на аукционе Империя за 1400000 RUB. Торги состоялись 12 декабря 2008.

Сохранность PROOF (9) UNC (22) AU (32) XF (57) VF (77) F (5) VG (1) Нет оценки (25) Сохранность (слабы) MS65 (2) MS64 (4) MS62 (7) MS61 (3) MS60 (3) AU58 (5) AU55 (5) AU53 (9) AU50 (2) XF45 (14) XF40 (5) VF35 (6) VF30 (2) VF25 (2) VF20 (3) PF65 (2) PF63 (1) PF60 (3) DETAILS (3) CAMEO (3) Сервис NGC (32) RNGA (3) PCGS (5) ННР (2)

Продавец Все фирмы

AB Philea & Myntkompaniet (2)

Antykwariat u Nilsa (1)

AURORA (21)

CHS Basel Numismatics (3)

Cieszyńskie CN (1)

Coins.ee (8)

COINSNET (5)

COINSTORE (2)

GGN (1)

Gorny & Mosch (1)

Haljak Coin Auction (3)

Heritage (8)

HERVERA (2)

Höhn (2)

ibercoin (1)

Katz (9)

Künker (11)

La Galerie Numismatique (1)

London Coins (1)

MS67 (5)

MUNZE (3)

New York Sale (1)

Numedux (2)

Numimarket (2)

Numisbalt (22)

Pegasus Auctions (1)

Rare Coins (13)

Rauch (3)

Russiancoin (1)

Rzeszowski DA (1)

SINCONA (3)

Soler y Llach (2)

Tauler & Fau (1)

Teutoburger (4)

UBS (2)

WAG (2)

WCN (2)

WDA - MiM (1)

Wójcicki (3)

Александр (19)

Империя (12)

Имперская монета (24)

Монеты и Медали (6)

НИКО (3)

Русский Нумизматический Дом (1)

Русское Наследие (8)