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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1900 года (ФЗ) (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 1 рубль 1900 года (ФЗ) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1 рубль 1900 года (ФЗ) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 20 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 33,65 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 11,484,007

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1900
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (230)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1900 года со знаком (ФЗ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 151 проданному на аукционе Империя за 1400000 RUB. Торги состоялись 12 декабря 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1900 (ФЗ) на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU
Цена
1333 $
Цена в валюте аукциона 115000 RUB
Россия 1 рубль 1900 (ФЗ) на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность VF35 NGC
Цена
212 $
Цена в валюте аукциона 195 EUR
Россия 1 рубль 1900 (ФЗ) на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1900 (ФЗ) на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1900 (ФЗ) на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1900 (ФЗ) на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1900 (ФЗ) на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1900 (ФЗ) на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1900 (ФЗ) на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1900 (ФЗ) на аукционе CHS Basel Numismatics - April 9, 2024
Продавец CHS Basel Numismatics
Дата 9 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1900 (ФЗ) на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность PF63 CAMEO RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1900 (ФЗ) на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
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Россия 1 рубль 1900 (ФЗ) на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1900 (ФЗ) на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
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Россия 1 рубль 1900 (ФЗ) на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1900 (ФЗ) на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1900 (ФЗ) на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1900 (ФЗ) на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1900 (ФЗ) на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1900 (ФЗ) на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1900 (ФЗ) на аукционе CHS Basel Numismatics - October 31, 2023
Продавец CHS Basel Numismatics
Дата 31 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1900 (ФЗ) на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Россия 1 рубль 1900 (ФЗ) на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
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Россия 1 рубль 1900 (ФЗ) на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1900 (ФЗ) на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1900 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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