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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1896 года. Гладкий гурт (Россия, Николай II)

Разновидность: Гладкий гурт

Аверс монеты - 1 рубль 1896 года Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1 рубль 1896 года Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 20 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 33,65 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,205,042

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1896
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1896 года. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1572 проданному на аукционе SINCONA AG за 15000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1896 на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 1 рубль 1896 на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность VF20
Цена
Россия 1 рубль 1896 на аукционе Rare Coins - February 11, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1896 на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
3017 $
Цена в валюте аукциона 280000 RUB
Россия 1 рубль 1896 на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность VF35 NGC
Цена
10298 $
Цена в валюте аукциона 9750 EUR
Россия 1 рубль 1896 на аукционе Империя - October 28, 2021
Продавец Империя
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 1 рубль 1896 на аукционе Александр - March 24, 2017
Россия 1 рубль 1896 на аукционе Александр - March 24, 2017
Продавец Александр
Дата 24 марта 2017
Сохранность VF35
Цена
******
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Россия 1 рубль 1896 на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1896 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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