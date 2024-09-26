Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1896 года. Гладкий гурт (Россия, Николай II)
Разновидность: Гладкий гурт
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 20 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 33,65 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,205,042
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1 рубль
- Год 1896
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1896 года. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1572 проданному на аукционе SINCONA AG за 15000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Империя (1)
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность VF35 NGC
Цена
10298 $
Цена в валюте аукциона 9750 EUR
Продавец Империя
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 24 марта 2017
Сохранность VF35
Цена
******
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