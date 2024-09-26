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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1899 года. Гладкий гурт (Россия, Николай II)

Разновидность: Гладкий гурт

Аверс монеты - 1 рубль 1899 года Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1 рубль 1899 года Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 20 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 33,65 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1899
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1899 года. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 969 проданному на аукционе SINCONA AG за 38000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1899 на аукционе Heritage - January 9, 2017
Россия 1 рубль 1899 на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность SP58 PCGS
Цена
12925 $
Цена в валюте аукциона 12925 USD
Россия 1 рубль 1899 на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность AU
Цена
41609 $
Цена в валюте аукциона 38000 CHF
Россия 1 рубль 1899 на аукционе Heritage - June 2, 2006
Россия 1 рубль 1899 на аукционе Heritage - June 2, 2006
Продавец Heritage
Дата 2 июня 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1899 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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