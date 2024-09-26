Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1899 года. Гладкий гурт (Россия, Николай II)
Разновидность: Гладкий гурт
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 20 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 33,65 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1 рубль
- Год 1899
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1899 года. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 969 проданному на аукционе SINCONA AG за 38000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Heritage (2)
- SINCONA (1)
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность SP58 PCGS
Цена
12925 $
Цена в валюте аукциона 12925 USD
Где продать?
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