Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1903 года (АР) (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 1 рубль 1903 года (АР) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1 рубль 1903 года (АР) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 20 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 33,65 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 55,519

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1903
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (139)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1903 года со знаком (АР). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1069 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4800000 RUB. Торги состоялись 1 июля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • AURORA (7)
  • Busso Peus (1)
  • Cieszyńskie CN (1)
  • Coins.ee (1)
  • COINSNET (2)
  • Gorny & Mosch (5)
  • Heritage (4)
  • Höhn (1)
  • ibercoin (1)
  • Katz (3)
  • Künker (14)
  • MS67 (1)
  • MUNZE (1)
  • New York Sale (4)
  • Niemczyk (2)
  • Numimarket (1)
  • Numisbalt (8)
  • Rare Coins (14)
  • Rauch (1)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • SINCONA (3)
  • Stary Sklep (1)
  • Stephen Album (1)
  • Teutoburger (3)
  • Tosunidis Coin House (1)
  • WCN (8)
  • Westfälische (1)
  • Александр (14)
  • Империя (11)
  • Имперская монета (8)
  • Монеты и Медали (3)
  • Русское Наследие (10)
Россия 1 рубль 1903 (АР) на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1903 (АР) на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 1 рубль 1903 (АР) на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 рубль 1903 (АР) на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
31601 $
Цена в валюте аукциона 31601 USD
Россия 1 рубль 1903 (АР) на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
635 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Россия 1 рубль 1903 (АР) на аукционе Heritage - July 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 июля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1903 (АР) на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 1 рубль 1903 (АР) на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность F15
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1903 (АР) на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность PF65
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1903 (АР) на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1903 (АР) на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 1 рубль 1903 (АР) на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность PF63 CAMEO RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1903 (АР) на аукционе Империя - April 13, 2023
Продавец Империя
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1903 (АР) на аукционе Империя - December 17, 2022
Продавец Империя
Дата 17 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1903 (АР) на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Россия 1 рубль 1903 (АР) на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1903 (АР) на аукционе Русское Наследие - July 10, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1903 (АР) на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 1 рубль 1903 (АР) на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1903 (АР) на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1903 (АР) на аукционе Cieszyńskie CN - April 23, 2022
Россия 1 рубль 1903 (АР) на аукционе Cieszyńskie CN - April 23, 2022
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1903 (АР) на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Россия 1 рубль 1903 (АР) на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1903 (АР) на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 1 рубль 1903 (АР) на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1903 (АР) на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 1 рубль 1903 (АР) на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1903 (АР) на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS60
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1903 (АР) на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 1 рубль 1903 (АР) на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность MS61 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1903 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая II Монеты России 1903 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск