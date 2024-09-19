1 рубль 1903 года (АР) (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1903 года со знаком (АР). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1069 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4800000 RUB. Торги состоялись 1 июля 2023.

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