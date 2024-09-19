Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1903 года (АР) (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 20 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 33,65 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 55,519
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1 рубль
- Год 1903
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (139)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1903 года со знаком (АР). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1069 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4800000 RUB. Торги состоялись 1 июля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
31601 $
Цена в валюте аукциона 31601 USD
Продавец Heritage
Дата 19 июля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность F15
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность PF65
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Империя
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS60
Цена
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Где продать?
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