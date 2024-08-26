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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1897 года (АГ) (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 1 рубль 1897 года (АГ) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1 рубль 1897 года (АГ) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 20 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 33,65 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 18,646,009

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1897
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (748) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1897 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 85 проданному на аукционе Александр за 56000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1897 (АГ) на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 1 рубль 1897 (АГ) на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность PF62 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1897 (АГ) на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS62 NGS
Цена
725 $
Цена в валюте аукциона 62500 RUB
Россия 1 рубль 1897 (АГ) на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1897 (АГ) на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1897 (АГ) на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 1 рубль 1897 (АГ) на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1897 (АГ) на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
179 $
Цена в валюте аукциона 165 EUR
Россия 1 рубль 1897 (АГ) на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1897 (АГ) на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1897 (АГ) на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1897 (АГ) на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1897 (АГ) на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1897 (АГ) на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1897 (АГ) на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1897 (АГ) на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1897 (АГ) на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
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Россия 1 рубль 1897 (АГ) на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
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Дата 9 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
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Россия 1 рубль 1897 (АГ) на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
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Дата 9 июня 2024
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Россия 1 рубль 1897 (АГ) на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
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Россия 1 рубль 1897 (АГ) на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1897 (АГ) на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1897 (АГ) на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1897 (АГ) на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1897 (АГ) на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1897 (АГ) на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - August 30, 2024
Россия 1 рубль 1897 (АГ) на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - August 30, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 30 августа 2024
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1897 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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