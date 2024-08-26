1 рубль 1897 года (АГ) (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1897 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 85 проданному на аукционе Александр за 56000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

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