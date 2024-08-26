Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1897 года (АГ) (Россия, Николай II)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 20 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 33,65 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 18,646,009
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1 рубль
- Год 1897
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (748) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1897 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 85 проданному на аукционе Александр за 56000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
179 $
Цена в валюте аукциона 165 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
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Сохранность MS62 NGC
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Сохранность AU
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