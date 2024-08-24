Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1909 года (ЭБ) (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 20 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 33,65 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 50,011
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1 рубль
- Год 1909
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (272)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1909 года со знаком (ЭБ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2190 проданному на аукционе The New York Sale за 60000 USD. Торги состоялись 11 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (2)
- Auction World (1)
- AURORA (20)
- Bruun Rasmussen (1)
- Cayón (1)
- Coins.ee (5)
- COINSNET (2)
- Dorotheum (1)
- Gorny & Mosch (5)
- Grün (1)
- Haljak Coin Auction (1)
- Heritage (10)
- ibercoin (1)
- iNumis (1)
- Katz (16)
- Künker (17)
- MS67 (1)
- Negrini (2)
- New York Sale (5)
- Niemczyk (2)
- Numimarket (2)
- Numisbalt (27)
- Pegasus Auctions (1)
- Rare Coins (27)
- Rauch (4)
- Roma Numismatics (2)
- Russiancoin (1)
- Rzeszowski DA (6)
- SINCONA (5)
- Teutoburger (1)
- WAG (1)
- WCN (9)
- Westfälische (1)
- Александр (25)
- Знак (2)
- Империя (19)
- Имперская монета (14)
- Монеты и Медали (4)
- НИКО (8)
- Русский Нумизматический Дом (11)
- Русское Наследие (7)
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность PF65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 19 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 13
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1909 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск