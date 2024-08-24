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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1909 года (ЭБ) (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 1 рубль 1909 года (ЭБ) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1 рубль 1909 года (ЭБ) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 20 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 33,65 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 50,011

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1909
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (272)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1909 года со знаком (ЭБ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2190 проданному на аукционе The New York Sale за 60000 USD. Торги состоялись 11 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1909 (ЭБ) на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
935 $
Цена в валюте аукциона 82500 RUB
Россия 1 рубль 1909 (ЭБ) на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
534 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Россия 1 рубль 1909 (ЭБ) на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль 1909 (ЭБ) на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1909 (ЭБ) на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 1 рубль 1909 (ЭБ) на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1909 (ЭБ) на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 1 рубль 1909 (ЭБ) на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1909 (ЭБ) на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 1 рубль 1909 (ЭБ) на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность AU50
Цена
Россия 1 рубль 1909 (ЭБ) на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 рубль 1909 (ЭБ) на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1909 (ЭБ) на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность PF65 PCGS
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Россия 1 рубль 1909 (ЭБ) на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
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Россия 1 рубль 1909 (ЭБ) на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1909 (ЭБ) на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
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Россия 1 рубль 1909 (ЭБ) на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 рубль 1909 (ЭБ) на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1909 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 1 рубль 1909 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1909 (ЭБ) на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF64 CAMEO ННР
Цена
Россия 1 рубль 1909 (ЭБ) на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1909 (ЭБ) на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1909 (ЭБ) на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 1 рубль 1909 (ЭБ) на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность XF45
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Россия 1 рубль 1909 (ЭБ) на аукционе Heritage - July 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1909 (ЭБ) на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 1 рубль 1909 (ЭБ) на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1909 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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