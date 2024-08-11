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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1914 года (ВС) (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 1 рубль 1914 года (ВС) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1 рубль 1914 года (ВС) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 20 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 33,65 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 536,015

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1914
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (330)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1914 года со знаком (ВС). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 79 проданному на аукционе MS67 за 8300000 RUB. Торги состоялись 5 января 2024.

Сохранность
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Россия 1 рубль 1914 (ВС) на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 1 рубль 1914 (ВС) на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1914 (ВС) на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 1 рубль 1914 (ВС) на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS60
Цена
Россия 1 рубль 1914 (ВС) на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
895 $
Цена в валюте аукциона 825 EUR
Россия 1 рубль 1914 (ВС) на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU
Цена
1072 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Россия 1 рубль 1914 (ВС) на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 1 рубль 1914 (ВС) на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1914 (ВС) на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Россия 1 рубль 1914 (ВС) на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1914 (ВС) на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1914 (ВС) на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 1 рубль 1914 (ВС) на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1914 (ВС) на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1914 (ВС) на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 1 рубль 1914 (ВС) на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1914 (ВС) на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS62 NGS
Цена
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Россия 1 рубль 1914 (ВС) на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1914 (ВС) на аукционе Universum Coins GmbH - February 29, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1914 (ВС) на аукционе Universum Coins GmbH - February 29, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1914 (ВС) на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 1 рубль 1914 (ВС) на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1914 (ВС) на аукционе Александр - January 24, 2024
Россия 1 рубль 1914 (ВС) на аукционе Александр - January 24, 2024
Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1914 (ВС) на аукционе MS67 - January 5, 2024
Продавец MS67
Дата 5 января 2024
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1914 (ВС) на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 1 рубль 1914 (ВС) на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность PF66 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1914 (ВС) на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1914 (ВС) на аукционе Numision - November 25, 2023
Россия 1 рубль 1914 (ВС) на аукционе Numision - November 25, 2023
Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Россия 1 рубль 1914 (ВС) на аукционе Tennants Auctioneers - August 9, 2024
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 9 августа 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1914 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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