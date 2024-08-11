Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1914 года (ВС) (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 20 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 33,65 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 536,015
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1 рубль
- Год 1914
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (330)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1914 года со знаком (ВС). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 79 проданному на аукционе MS67 за 8300000 RUB. Торги состоялись 5 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU
Цена
1072 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS62 NGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 5 января 2024
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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