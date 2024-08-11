1 рубль 1914 года (ВС) (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1914 года со знаком (ВС). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 79 проданному на аукционе MS67 за 8300000 RUB. Торги состоялись 5 января 2024.

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