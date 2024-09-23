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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1914 года

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1914 (ВС)
Средняя цена 1900 $
Продажи
1 328
Аверс
Реверс
50 копеек 1914 (ВС)
Средняя цена 390 $
Продажи
1 685
Аверс
Реверс
20 копеек 1914 СПБ ВС
Средняя цена 40 $
Продажи
1 639
Аверс
Реверс
15 копеек 1914 СПБ ВС
Средняя цена 60 $
Продажи
0 256
Аверс
Реверс
10 копеек 1914 СПБ ВС
Средняя цена 70 $
Продажи
0 277
Аверс
Реверс
5 копеек 1914 СПБ ВС
Средняя цена 70 $
Продажи
0 229

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 копейки 1914 СПБ
Средняя цена 65 $
Продажи
1 236
Аверс
Реверс
2 копейки 1914 СПБ
Средняя цена 60 $
Продажи
1 348
Аверс
Реверс
1 копейка 1914 СПБ
Средняя цена 25 $
Продажи
1 430
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1914 СПБ
Средняя цена 40 $
Продажи
0 188

Памятные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1914 (ВС) В память 200-летия Гангутского сражения
Средняя цена 17000 $
Продажи
0 225
Аверс
Реверс
1 рубль 1914 В память 200-летия Гангутского сражения Односторонний оттиск в олове
Средняя цена
Продажи
0 0
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