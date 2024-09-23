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1914
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Монеты России 1914 года
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1 рубль 1914 (ВС)
Средняя цена
1900 $
Продажи
1
328
50 копеек 1914 (ВС)
Средняя цена
390 $
Продажи
1
685
20 копеек 1914 СПБ ВС
Средняя цена
40 $
Продажи
1
639
15 копеек 1914 СПБ ВС
Средняя цена
60 $
Продажи
0
256
10 копеек 1914 СПБ ВС
Средняя цена
70 $
Продажи
0
277
5 копеек 1914 СПБ ВС
Средняя цена
70 $
Продажи
0
229
Медные монеты
3 копейки 1914 СПБ
Средняя цена
65 $
Продажи
1
236
2 копейки 1914 СПБ
Средняя цена
60 $
Продажи
1
348
1 копейка 1914 СПБ
Средняя цена
25 $
Продажи
1
430
1/2 копейки 1914 СПБ
Средняя цена
40 $
Продажи
0
188
Памятные монеты
1 рубль 1914 (ВС) В память 200-летия Гангутского сражения
Средняя цена
17000 $
Продажи
0
225
1 рубль 1914 В память 200-летия Гангутского сражения
Односторонний оттиск в олове
Средняя цена
—
Продажи
0
0
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Категория
Зактрыть
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Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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