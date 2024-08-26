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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1914 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 3 копейки 1914 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 3 копейки 1914 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,83 гр
  • Диаметр 27,9 - 28,4 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,166,681

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1914
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (236)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1914 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1054 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1914 СПБ на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 550 RUB
Россия 3 копейки 1914 СПБ на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1914 СПБ на аукционе Stephen Album - July 23, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 300 USD
Россия 3 копейки 1914 СПБ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1914 СПБ на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1914 СПБ на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 3 копейки 1914 СПБ на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1914 СПБ на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 3 копейки 1914 СПБ на аукционе Heritage - May 9, 2024
Продавец Heritage
Дата 9 мая 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1914 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 копейки 1914 СПБ на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1914 СПБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 3 копейки 1914 СПБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
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Россия 3 копейки 1914 СПБ на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1914 СПБ на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1914 СПБ на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS63 BN NGC
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Россия 3 копейки 1914 СПБ на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 3 копейки 1914 СПБ на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS64 RB NGC
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Россия 3 копейки 1914 СПБ на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1914 СПБ на аукционе Империя - February 15, 2024
Продавец Империя
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1914 СПБ на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1914 СПБ на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1914 СПБ на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Где купить?
Россия 3 копейки 1914 СПБ на аукционе Stack's - August 24, 2024
Россия 3 копейки 1914 СПБ на аукционе Stack's - August 24, 2024
Россия 3 копейки 1914 СПБ на аукционе Stack's - August 24, 2024
Россия 3 копейки 1914 СПБ на аукционе Stack's - August 24, 2024
Россия 3 копейки 1914 СПБ на аукционе Stack's - August 24, 2024
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2024
Сохранность MS65 BN PCGS
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1914 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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