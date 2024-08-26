Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1914 года СПБ (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,83 гр
- Диаметр 27,9 - 28,4 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,166,681
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 3 копейки
- Год 1914
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (236)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1914 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1054 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 550 RUB
Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 300 USD
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 мая 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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