Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1914 года СПБ ВС (Россия, Николай II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,7 мм
- Гурт рубчатый
- Тираж UNC 43,366,681
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 15 копеек
- Год 1914
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (256)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1914 года со знаком СПБ ВС. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1053 проданному на аукционе SINCONA AG за 1900 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 550 RUB
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 20 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность MS66 CGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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