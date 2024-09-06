Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1914 года СПБ ВС (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 15 копеек 1914 года СПБ ВС - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 15 копеек 1914 года СПБ ВС - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Тираж UNC 43,366,681

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1914
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (256)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1914 года со знаком СПБ ВС. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1053 проданному на аукционе SINCONA AG за 1900 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (5)
  • Aureo & Calicó (1)
  • AURORA (18)
  • Bertolami (1)
  • Cieszyńskie CN (1)
  • Coinhouse (3)
  • Coins.ee (3)
  • COINSNET (2)
  • COINSTORE (2)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Heritage (4)
  • HERVERA (1)
  • Janas (1)
  • Karamitsos (1)
  • Katz (27)
  • Klondike Auction (1)
  • Künker (4)
  • La Galerie Numismatique (1)
  • MARCINIAK (2)
  • MS67 (14)
  • MUNZE (19)
  • New York Sale (1)
  • Niemczyk (2)
  • Numisbalt (12)
  • Numismatica Luciani (1)
  • Numisor (2)
  • Pegasus Auctions (2)
  • Rare Coins (13)
  • RedSquare (6)
  • Russiancoin (26)
  • Rzeszowski DA (1)
  • SINCONA (3)
  • Soler y Llach (1)
  • Spink (1)
  • Stephen Album (1)
  • Tauler & Fau (1)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • VL Nummus (4)
  • Александр (18)
  • Денга1700 (2)
  • Имперская монета (26)
  • Монеты и Медали (6)
  • ОЛНЗ (1)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
  • Русское Наследие (11)
Россия 15 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 550 RUB
Россия 15 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Россия 15 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 15 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе MS67 - June 20, 2024
Продавец MS67
Дата 20 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 15 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе MUNZE - May 20, 2024
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность MS66 CGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе MUNZE - May 20, 2024
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
Россия 15 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 15 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 15 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
Россия 15 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Russiancoin - March 7, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1914 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая II Монеты России 1914 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 15 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск