15 копеек 1914 года СПБ ВС (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1914 года со знаком СПБ ВС. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1053 проданному на аукционе SINCONA AG за 1900 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

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