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1 рубль 1914 года "В память 200-летия Гангутского сражения". Односторонний оттиск в олове (Россия, Николай II)

Разновидность: Односторонний оттиск в олове

Аверс монеты - 1 рубль 1914 года "В память 200-летия Гангутского сражения" Односторонний оттиск в олове - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1 рубль 1914 года "В память 200-летия Гангутского сражения" Односторонний оттиск в олове - цена монеты - Россия, Николай II

Техническая информация

  • Металл Олово
  • Вес 12,98 гр
  • Диаметр 33,65 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1914
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

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