Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1914 года "В память 200-летия Гангутского сражения". Односторонний оттиск в олове (Россия, Николай II)
Разновидность: Односторонний оттиск в олове
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
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