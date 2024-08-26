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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Памятные монеты 1 рубль Николая II - Россия

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1 рубль 1896

В память коронации Императора Николая II
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1896 (АГ) 190,845 - 0 1528
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1 рубль 1898

В память открытия памятника Императору Александру II
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1898 (АГ) 5,000 R 0 734
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1 рубль 1912

В память открытия монумента Императору Александру III
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1912 (ЭБ) 5,000 R 0 405
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1 рубль 1912

В память 100-летия Отечественной войны 1812
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1912 (ЭБ) 26,000 - 1 1209
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1 рубль 1913

В память 300-летия дома Романовых
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1913 (ВС) Плоский чекан 1,500,000 - 0 8271913 (ВС) Выпуклый чекан 1,500,000 - 6 2109
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1 рубль 1914

В память 200-летия Гангутского сражения
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1914 (ВС) 30,300 R2 0 2251914 Односторонний оттиск в олове - 0 0
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