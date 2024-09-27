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1 рубль 1914 года (ВС) "В память 200-летия Гангутского сражения" (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 1 рубль 1914 года (ВС) "В память 200-летия Гангутского сражения" - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1 рубль 1914 года (ВС) "В память 200-летия Гангутского сражения" - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 20 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 33,65 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 30,300

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1914
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (225) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1914 года "В память 200-летия Гангутского сражения" со знаком (ВС). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1187 проданному на аукционе Katz Auction за 65000 EUR. Торги состоялись 23 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1914 (ВС) "В память 200-летия Гангутского сражения" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1 рубль 1914 (ВС) "В память 200-летия Гангутского сражения" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1914 (ВС) "В память 200-летия Гангутского сражения" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 1 рубль 1914 (ВС) "В память 200-летия Гангутского сражения" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
6987 $
Цена в валюте аукциона 28000 PLN
Россия 1 рубль 1914 (ВС) "В память 200-летия Гангутского сражения" на аукционе Александр - May 22, 2024
Россия 1 рубль 1914 (ВС) "В память 200-летия Гангутского сражения" на аукционе Александр - May 22, 2024
Продавец Александр
Дата 22 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
Россия 1 рубль 1914 (ВС) "В память 200-летия Гангутского сражения" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
16742 $
Цена в валюте аукциона 1550000 RUB
Россия 1 рубль 1914 (ВС) "В память 200-летия Гангутского сражения" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS63 PL
Цена
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Россия 1 рубль 1914 (ВС) "В память 200-летия Гангутского сражения" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS62 PL
Цена
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Россия 1 рубль 1914 (ВС) "В память 200-летия Гангутского сражения" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1914 (ВС) "В память 200-летия Гангутского сражения" на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1914 (ВС) "В память 200-летия Гангутского сражения" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1914 (ВС) "В память 200-летия Гангутского сражения" на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1914 (ВС) "В память 200-летия Гангутского сражения" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 24, 2023
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1914 (ВС) "В память 200-летия Гангутского сражения" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 24, 2023
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1914 (ВС) "В память 200-летия Гангутского сражения" на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1914 (ВС) "В память 200-летия Гангутского сражения" на аукционе Universum Coins GmbH - October 26, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1914 (ВС) "В память 200-летия Гангутского сражения" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1914 (ВС) "В память 200-летия Гангутского сражения" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 1 рубль 1914 (ВС) "В память 200-летия Гангутского сражения" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 1 рубль 1914 (ВС) "В память 200-летия Гангутского сражения" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1914 (ВС) "В память 200-летия Гангутского сражения" на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1914 (ВС) "В память 200-летия Гангутского сражения" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 1 рубль 1914 (ВС) "В память 200-летия Гангутского сражения" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1914 (ВС) "В память 200-летия Гангутского сражения" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 1 рубль 1914 (ВС) "В память 200-летия Гангутского сражения" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1914 (ВС) "В память 200-летия Гангутского сражения" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - March 31, 2023
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 31 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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