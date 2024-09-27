Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1914 года (ВС) "В память 200-летия Гангутского сражения" (Россия, Николай II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 20 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 33,65 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 30,300
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1 рубль
- Год 1914
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (225) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1914 года "В память 200-летия Гангутского сражения" со знаком (ВС). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1187 проданному на аукционе Katz Auction за 65000 EUR. Торги состоялись 23 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
16742 $
Цена в валюте аукциона 1550000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS63 PL
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS62 PL
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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