1 рубль 1914 года (ВС) "В память 200-летия Гангутского сражения" (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1914 года "В память 200-летия Гангутского сражения" со знаком (ВС). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1187 проданному на аукционе Katz Auction за 65000 EUR. Торги состоялись 23 ноября 2023.

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