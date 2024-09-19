1 рубль 1912 года (ЭБ) "В память открытия монумента Императору Александру III" (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1912 года "В память открытия монумента Императору Александру III" со знаком (ЭБ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22227 проданному на аукционе Heritage Auctions за 80500 USD. Торги состоялись 18 сентября 2008.

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