Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1912 года (ЭБ) "В память открытия монумента Императору Александру III" (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 1 рубль 1912 года (ЭБ) "В память открытия монумента Императору Александру III" - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1 рубль 1912 года (ЭБ) "В память открытия монумента Императору Александру III" - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 20 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 33,65 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1912
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (405)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1912 года "В память открытия монумента Императору Александру III" со знаком (ЭБ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22227 проданному на аукционе Heritage Auctions за 80500 USD. Торги состоялись 18 сентября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (1)
  • AURORA (29)
  • BAC (9)
  • Baldwin's (1)
  • Busso Peus (1)
  • CNG (1)
  • COINSNET (1)
  • Gemini (1)
  • Golden Lion (2)
  • Gorny & Mosch (17)
  • Grün (4)
  • Heritage (21)
  • Heritage Eur (1)
  • Hess Divo (1)
  • HIRSCH (1)
  • Jean ELSEN (1)
  • Katz (13)
  • Künker (56)
  • Lanz München (1)
  • MUNZE (1)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • New York Sale (9)
  • Numisbalt (6)
  • Numismatica Genevensis (1)
  • Palombo (1)
  • Rare Coins (58)
  • Rauch (7)
  • Roma Numismatics (1)
  • Rzeszowski DA (2)
  • SINCONA (9)
  • UBS (4)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • WAG (3)
  • WCN (3)
  • Westfälische (1)
  • Александр (66)
  • Знак (1)
  • Империя (25)
  • Имперская монета (13)
  • Монеты и Медали (1)
  • НИКО (5)
  • Русский Нумизматический Дом (4)
  • Русское Наследие (20)
Россия 1 рубль 1912 (ЭБ) "В память открытия монумента Императору Александру III" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS61 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1912 (ЭБ) "В память открытия монумента Императору Александру III" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1912 (ЭБ) "В память открытия монумента Императору Александру III" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1 рубль 1912 (ЭБ) "В память открытия монумента Императору Александру III" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1912 (ЭБ) "В память открытия монумента Императору Александру III" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность PF61 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1912 (ЭБ) "В память открытия монумента Императору Александру III" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
10274 $
Цена в валюте аукциона 9500 EUR
Россия 1 рубль 1912 (ЭБ) "В память открытия монумента Императору Александру III" на аукционе Александр - May 22, 2024
Россия 1 рубль 1912 (ЭБ) "В память открытия монумента Императору Александру III" на аукционе Александр - May 22, 2024
Продавец Александр
Дата 22 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
Россия 1 рубль 1912 (ЭБ) "В память открытия монумента Императору Александру III" на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
5500 $
Цена в валюте аукциона 5500 USD
Россия 1 рубль 1912 (ЭБ) "В память открытия монумента Императору Александру III" на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1912 (ЭБ) "В память открытия монумента Императору Александру III" на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 1 рубль 1912 (ЭБ) "В память открытия монумента Императору Александру III" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1912 (ЭБ) "В память открытия монумента Императору Александру III" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1912 (ЭБ) "В память открытия монумента Императору Александру III" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1912 (ЭБ) "В память открытия монумента Императору Александру III" на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 1 рубль 1912 (ЭБ) "В память открытия монумента Императору Александру III" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS60
Цена
Россия 1 рубль 1912 (ЭБ) "В память открытия монумента Императору Александру III" на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1912 (ЭБ) "В память открытия монумента Императору Александру III" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS62 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1912 (ЭБ) "В память открытия монумента Императору Александру III" на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Россия 1 рубль 1912 (ЭБ) "В память открытия монумента Императору Александру III" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS61
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1912 (ЭБ) "В память открытия монумента Императору Александру III" на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1912 (ЭБ) "В память открытия монумента Императору Александру III" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1912 (ЭБ) "В память открытия монумента Императору Александру III" на аукционе Heritage - November 4, 2023
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1912 (ЭБ) "В память открытия монумента Императору Александру III" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1912 (ЭБ) "В память открытия монумента Императору Александру III" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1912 (ЭБ) "В память открытия монумента Императору Александру III" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1912 "В память открытия монумента Императору Александру III" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая II Монеты России 1912 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск