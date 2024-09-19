Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1912 года (ЭБ) "В память открытия монумента Императору Александру III" (Россия, Николай II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 20 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 33,65 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1 рубль
- Год 1912
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (405)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1912 года "В память открытия монумента Императору Александру III" со знаком (ЭБ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22227 проданному на аукционе Heritage Auctions за 80500 USD. Торги состоялись 18 сентября 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (1)
- AURORA (29)
- BAC (9)
- Baldwin's (1)
- Busso Peus (1)
- CNG (1)
- COINSNET (1)
- Gemini (1)
- Golden Lion (2)
- Gorny & Mosch (17)
- Grün (4)
- Heritage (21)
- Heritage Eur (1)
- Hess Divo (1)
- HIRSCH (1)
- Jean ELSEN (1)
- Katz (13)
- Künker (56)
- Lanz München (1)
- MUNZE (1)
- Münzen & Medaillen (1)
- New York Sale (9)
- Numisbalt (6)
- Numismatica Genevensis (1)
- Palombo (1)
- Rare Coins (58)
- Rauch (7)
- Roma Numismatics (1)
- Rzeszowski DA (2)
- SINCONA (9)
- UBS (4)
- Universum Coins GmbH (1)
- WAG (3)
- WCN (3)
- Westfälische (1)
- Александр (66)
- Знак (1)
- Империя (25)
- Имперская монета (13)
- Монеты и Медали (1)
- НИКО (5)
- Русский Нумизматический Дом (4)
- Русское Наследие (20)
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
10274 $
Цена в валюте аукциона 9500 EUR
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
5500 $
Цена в валюте аукциона 5500 USD
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS61
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 20
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1912 "В память открытия монумента Императору Александру III" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск