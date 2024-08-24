Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1914 года СПБ ВС (Россия, Николай II)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 51,250,015
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 10 копеек
- Год 1914
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (278)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1914 года со знаком СПБ ВС. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 161 проданному на аукционе MS67 за 115000 RUB. Торги состоялись 24 апреля 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 220 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 160 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность PF61 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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