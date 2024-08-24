10 копеек 1914 года СПБ ВС (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1914 года со знаком СПБ ВС. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 161 проданному на аукционе MS67 за 115000 RUB. Торги состоялись 24 апреля 2019.

Сохранность PROOF (22) UNC (175) AU (22) XF (8) VF (4) Нет оценки (46) Сохранность (слабы) MS67 (15) MS66 (43) MS65 (22) MS64 (22) MS63 (16) MS62 (6) MS61 (1) MS60 (1) AU58 (2) AU55 (1) PF66 (4) PF65 (3) PF64 (1) PF63 (1) PF62 (2) PF61 (3) DETAILS (1) CAMEO (6) Сервис ННР (37) NGC (82) RNGA (4) NGS (1) PCGS (5)

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