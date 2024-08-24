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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1914 года СПБ ВС (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 10 копеек 1914 года СПБ ВС - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 10 копеек 1914 года СПБ ВС - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 51,250,015

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1914
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (278)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1914 года со знаком СПБ ВС. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 161 проданному на аукционе MS67 за 115000 RUB. Торги состоялись 24 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 220 RUB
Россия 10 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 160 RUB
Россия 10 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 10 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 10 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 10 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Россия 10 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе SINCONA - May 15, 2024
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность PF61 CAMEO NGC
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Россия 10 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
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Россия 10 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1914 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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