Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1914 года СПБ (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,64 гр
- Диаметр 16,15 - 16,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 14,000,001
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1914
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (188)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1914 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24989 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1880 USD. Торги состоялись 5 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 70 USD
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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