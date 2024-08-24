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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

50 копеек 1914 года (ВС) (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 50 копеек 1914 года (ВС) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 50 копеек 1914 года (ВС) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,200,015

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 50 копеек
  • Год 1914
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (685)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1914 года со знаком (ВС). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1689 проданному на аукционе SINCONA AG за 17000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 50 копеек 1914 (ВС) на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
Россия 50 копеек 1914 (ВС) на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 50 копеек 1914 (ВС) на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
275 $
Цена в валюте аукциона 253 EUR
Россия 50 копеек 1914 (ВС) на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 50 копеек 1914 (ВС) на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 50 копеек 1914 (ВС) на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
532 $
Цена в валюте аукциона 490 EUR
Россия 50 копеек 1914 (ВС) на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1914 (ВС) на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 50 копеек 1914 (ВС) на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1914 (ВС) на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 50 копеек 1914 (ВС) на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF61 RNGA
Цена
Россия 50 копеек 1914 (ВС) на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 50 копеек 1914 (ВС) на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 RNGA
Цена
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Россия 50 копеек 1914 (ВС) на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 50 копеек 1914 (ВС) на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 50 копеек 1914 (ВС) на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 50 копеек 1914 (ВС) на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 50 копеек 1914 (ВС) на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 50 копеек 1914 (ВС) на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 50 копеек 1914 (ВС) на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1914 (ВС) на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
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Россия 50 копеек 1914 (ВС) на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 копеек 1914 (ВС) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 50 копеек 1914 (ВС) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1914 (ВС) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 50 копеек 1914 (ВС) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 50 копеек 1914 (ВС) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 50 копеек 1914 (ВС) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1914 (ВС) на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 50 копеек 1914 (ВС) на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Россия 50 копеек 1914 (ВС) на аукционе Stack's - August 24, 2024
Россия 50 копеек 1914 (ВС) на аукционе Stack's - August 24, 2024
Россия 50 копеек 1914 (ВС) на аукционе Stack's - August 24, 2024
Россия 50 копеек 1914 (ВС) на аукционе Stack's - August 24, 2024
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2024
Сохранность MS62 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 50 копеек 1914 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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