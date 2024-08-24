Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 копеек 1914 года (ВС) (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 26,75 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,200,015
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 50 копеек
- Год 1914
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (685)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1914 года со знаком (ВС). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1689 проданному на аукционе SINCONA AG за 17000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS60 NGC
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 RNGA
Цена
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Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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