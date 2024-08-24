50 копеек 1914 года (ВС) (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1914 года со знаком (ВС). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1689 проданному на аукционе SINCONA AG за 17000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность PROOF (28) UNC (334) AU (164) XF (111) VF (13) F (1) Нет оценки (30) Сохранность (слабы) MS67 (2) MS66 (6) MS65 (5) MS64 (46) MS63 (84) MS62 (77) MS61 (41) MS60 (11) AU58 (41) AU55 (20) AU53 (12) AU50 (8) XF45 (7) XF40 (1) VF35 (1) VF30 (1) PF66 (2) PF65 (2) PF64 (7) PF63 (7) PF61 (4) PF60 (3) DETAILS (19) CAMEO (9) Сервис NGC (169) ННР (82) RNGA (23) CGC (5) PCGS (23)

Продавец Все фирмы

AB Philea & Myntkompaniet (3)

ARTMAXIMUM (1)

Auction World (1)

AURORA (52)

Busso Peus (1)

Coins.ee (10)

COINSNET (1)

COINSTORE (5)

DNW (1)

Felzmann (1)

Gorny & Mosch (2)

Grün (1)

Heritage (28)

Heritage Eur (1)

Höhn (1)

Holmasto (5)

Katz (44)

Künker (27)

MARCINIAK (10)

MS67 (14)

MUNZE (5)

Münzen Gut-Lynt (2)

New York Sale (4)

Niemczyk (14)

Nihon (1)

Numedux (3)

Numimarket (8)

Numis Poland (2)

Numisbalt (44)

Numisor (1)

Pegasus Auctions (1)

Rare Coins (72)

Rauch (7)

RedSquare (6)

Russiancoin (2)

Rzeszowski DA (4)

Sedwick (1)

SINCONA (6)

Stack's (13)

Stary Sklep (1)

Stephen Album (1)

Teutoburger (2)

UBS (1)

Universum Coins GmbH (2)

V. GADOURY (2)

Via (1)

VL Nummus (1)

WAG (1)

WCN (21)

Александр (106)

Знак (2)

Империя (26)

Имперская монета (45)

Монеты и Медали (18)

НИКО (5)

ОЛНЗ (2)

Русский Нумизматический Дом (10)

Русское Наследие (33)