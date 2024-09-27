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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1914 года СПБ ВС (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 5 копеек 1914 года СПБ ВС - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 5 копеек 1914 года СПБ ВС - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: RND

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт рубчатый
  • Тираж UNC 4,200,015

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1914
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (229)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1914 года со знаком СПБ ВС. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1855 проданному на аукционе SINCONA AG за 4250 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 3400 RUB
Россия 5 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Россия 5 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 5 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 5 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS65
Цена
Россия 5 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 5 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Россия 5 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 5 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 5 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Россия 5 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1914 СПБ ВС на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1914 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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