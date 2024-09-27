5 копеек 1914 года СПБ ВС (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1914 года со знаком СПБ ВС. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1855 проданному на аукционе SINCONA AG за 4250 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность PROOF (40) UNC (146) AU (19) XF (8) Нет оценки (13) Сохранность (слабы) MS67 (11) MS66 (42) MS65 (26) MS64 (16) MS63 (5) MS62 (4) AU58 (2) AU55 (1) AU53 (1) AU50 (1) PF68 (4) PF67 (2) PF66 (8) PF65 (4) PF64 (11) PF63 (3) PF62 (2) CAMEO (9) ULTRA CAMEO (9) Сервис ННР (20) NGC (84) PCGS (16)

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