1 рубль 1899 года (**) (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1899 года со знаком (**). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Брюссельском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 270 проданному на аукционе Александр за 1615047 RUB. Торги состоялись 15 мая 2024.

Сохранность PROOF (4) UNC (36) AU (35) XF (62) VF (76) F (7) VG (1) G (1) Нет оценки (23) Сохранность (слабы) MS64 (14) MS63 (5) MS62 (7) MS61 (3) MS60 (2) AU58 (4) AU55 (5) AU53 (2) AU50 (5) XF45 (11) XF40 (5) VF35 (2) VF30 (2) VF20 (1) F12 (1) PF64 (2) DETAILS (2) ULTRA CAMEO (1) PL (1) Сервис NGC (31) ННР (7) RNGA (1) PCGS (9)

Продавец Все фирмы

AURORA (1)

BAC (21)

Busso Peus (1)

cgb.fr (1)

Coins.ee (5)

COINSNET (5)

COINSTORE (2)

Emporium Hamburg (1)

Gorny & Mosch (8)

Grün (1)

Haljak Coin Auction (5)

Heritage (4)

Hermes Auctions (2)

ibercoin (1)

iNumis (2)

Jean ELSEN (2)

Katz (12)

Klondike Auction (2)

Künker (13)

MARCINIAK (1)

Monnaies d'Antan (1)

MS67 (8)

MUNZE (1)

Niemczyk (3)

Nomisma (1)

Numimarket (2)

Numis.be (1)

Numisbalt (17)

Pegasus Auctions (1)

Rare Coins (20)

Rauch (2)

RedSquare (1)

Reinhard Fischer (2)

Russiancoin (6)

Rzeszowski DA (5)

SINCONA (3)

Solidus Numismatik (1)

Spink (1)

Tauler & Fau (2)

Tempus (1)

Teutoburger (2)

Universum Coins GmbH (1)

WAG (3)

WCN (1)

WDA - MiM (3)

Westfälische (1)

Wójcicki (5)

Александр (18)

Денга1700 (1)

Империя (8)

Имперская монета (16)

Монеты и Медали (7)

НИКО (4)

Русский Нумизматический Дом (3)

Русское Наследие (6)