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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1899 года (**) (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 1 рубль 1899 года (**) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1 рубль 1899 года (**) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 20 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 33,65 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1899
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Брюссель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (248) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1899 года со знаком (**). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Брюссельском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 270 проданному на аукционе Александр за 1615047 RUB. Торги состоялись 15 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1899 (**) на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1899 (**) на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1899 (**) на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1899 (**) на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1899 (**) на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 6500 RUB
Россия 1 рубль 1899 (**) на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1899 (**) на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1899 (**) на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
274 $
Цена в валюте аукциона 24750 RUB
Россия 1 рубль 1899 (**) на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 1 рубль 1899 (**) на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность F
Цена
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Россия 1 рубль 1899 (**) на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1899 (**) на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1899 (**) на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1899 (**) на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 1 рубль 1899 (**) на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1899 (**) на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1899 (**) на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 1 рубль 1899 (**) на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1899 (**) на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 1 рубль 1899 (**) на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1899 (**) на аукционе Rauch - April 7, 2024
Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1899 (**) на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Россия 1 рубль 1899 (**) на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1899 (**) на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 1 рубль 1899 (**) на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность XF45
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Россия 1 рубль 1899 (**) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Россия 1 рубль 1899 (**) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1899 (**) на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1899 (**) на аукционе Александр - January 24, 2024
Россия 1 рубль 1899 (**) на аукционе Александр - January 24, 2024
Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность XF45
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1899 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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