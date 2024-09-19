Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1899 года (**) (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 20 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 33,65 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1 рубль
- Год 1899
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Брюссель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (248) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1899 года со знаком (**). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Брюссельском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 270 проданному на аукционе Александр за 1615047 RUB. Торги состоялись 15 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
274 $
Цена в валюте аукциона 24750 RUB
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность F
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность XF45
Цена
******
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Где продать?
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