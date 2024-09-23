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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1908 года (ЭБ) (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 1 рубль 1908 года (ЭБ) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1 рубль 1908 года (ЭБ) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 20 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 33,65 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 130,409

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1908
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (131)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1908 года со знаком (ЭБ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1004 проданному на аукционе SINCONA AG за 44000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1908 (ЭБ) на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1020 $
Цена в валюте аукциона 90000 RUB
Россия 1 рубль 1908 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1908 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
1140 $
Цена в валюте аукциона 1050 EUR
Россия 1 рубль 1908 (ЭБ) на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1908 (ЭБ) на аукционе MDC Monaco - May 4, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1908 (ЭБ) на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1908 (ЭБ) на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность PF61 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1908 (ЭБ) на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 1 рубль 1908 (ЭБ) на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль 1908 (ЭБ) на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1908 (ЭБ) на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1908 (ЭБ) на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 1 рубль 1908 (ЭБ) на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 рубль 1908 (ЭБ) на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Россия 1 рубль 1908 (ЭБ) на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
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Россия 1 рубль 1908 (ЭБ) на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1908 (ЭБ) на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1908 (ЭБ) на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1908 (ЭБ) на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1908 (ЭБ) на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 1 рубль 1908 (ЭБ) на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 рубль 1908 (ЭБ) на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1908 (ЭБ) на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1908 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Россия 1 рубль 1908 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1908 (ЭБ) на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Россия 1 рубль 1908 (ЭБ) на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1908 (ЭБ) на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 1 рубль 1908 (ЭБ) на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность PF61 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1908 (ЭБ) на аукционе AURORA - March 23, 2023
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1908 (ЭБ) на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность PF61 RNGA
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1908 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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