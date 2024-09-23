Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1908 года (ЭБ) (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 20 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 33,65 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 130,409
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1 рубль
- Год 1908
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (131)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1908 года со знаком (ЭБ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1004 проданному на аукционе SINCONA AG за 44000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность PF64 NGC
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность PF61 RNGA
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Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF40
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Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
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Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
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Сохранность VF DETAILS NGC
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Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
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Дата 23 марта 2023
Сохранность AU
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