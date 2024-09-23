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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1908 года

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1908 (ЭБ)
Средняя цена 950 $
Продажи
0 131
Аверс
Реверс
50 копеек 1908 (ЭБ)
Средняя цена 660 $
Продажи
0 105
Аверс
Реверс
20 копеек 1908 СПБ ЭБ
Средняя цена 120 $
Продажи
0 95
Аверс
Реверс
15 копеек 1908 СПБ ЭБ
Средняя цена 60 $
Продажи
0 345
Аверс
Реверс
10 копеек 1908 СПБ ЭБ
Средняя цена 160 $
Продажи
0 76
Аверс
Реверс
5 копеек 1908 СПБ ЭБ
Средняя цена 65 $
Продажи
0 173

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 копейки 1908 СПБ
Средняя цена 590 $
Продажи
0 116
Аверс
Реверс
2 копейки 1908 СПБ
Средняя цена 160 $
Продажи
0 87
Аверс
Реверс
1 копейка 1908 СПБ
Средняя цена 80 $
Продажи
0 166
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1908 СПБ
Средняя цена 60 $
Продажи
0 69

Памятные монеты

Аверс
Реверс
25 рублей 1908 (*) В память 40-летия Императора Николая II
Средняя цена 120000 $
Продажи
0 21
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