Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1908 года СПБ (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,64 гр
- Диаметр 16,15 - 16,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1908
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (69)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1908 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 231 проданному на аукционе Редкие Монеты за 900 USD. Торги состоялись 6 июня 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
184 $
Цена в валюте аукциона 17000 RUB
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 11000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 19 августа 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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