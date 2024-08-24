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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1908 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 1/2 копейки 1908 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1/2 копейки 1908 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,64 гр
  • Диаметр 16,15 - 16,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1908
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (69)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1908 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 231 проданному на аукционе Редкие Монеты за 900 USD. Торги состоялись 6 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/2 копейки 1908 СПБ на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1908 СПБ на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 1/2 копейки 1908 СПБ на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
Россия 1/2 копейки 1908 СПБ на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1908 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1908 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 1/2 копейки 1908 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
184 $
Цена в валюте аукциона 17000 RUB
Россия 1/2 копейки 1908 СПБ на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 11000 RUB
Россия 1/2 копейки 1908 СПБ на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
Россия 1/2 копейки 1908 СПБ на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1908 СПБ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/2 копейки 1908 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1/2 копейки 1908 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1908 СПБ на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Россия 1/2 копейки 1908 СПБ на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1908 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 1/2 копейки 1908 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
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Россия 1/2 копейки 1908 СПБ на аукционе RedSquare - November 4, 2023
Продавец RedSquare
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
Россия 1/2 копейки 1908 СПБ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
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Россия 1/2 копейки 1908 СПБ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
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Россия 1/2 копейки 1908 СПБ на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1908 СПБ на аукционе Coinhouse - August 19, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 19 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1908 СПБ на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
Россия 1/2 копейки 1908 СПБ на аукционе RedSquare - July 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 июля 2023
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
Россия 1/2 копейки 1908 СПБ на аукционе Numismatica Ferrarese - July 1, 2023
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 1 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1/2 копейки 1908 СПБ на аукционе RedSquare - April 15, 2023
Продавец RedSquare
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS60 BN ННР
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1908 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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