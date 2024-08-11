15 копеек 1908 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1908 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33931 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6000 USD. Торги состоялись 16 января 2024.

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