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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1908 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 15 копеек 1908 года СПБ ЭБ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 15 копеек 1908 года СПБ ЭБ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Тираж UNC 29,000,009

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1908
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (347)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1908 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33931 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6000 USD. Торги состоялись 16 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 15 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 15 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 15 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 15 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS64
Цена
Россия 15 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 15 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
385 $
Цена в валюте аукциона 34000 RUB
Россия 15 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 15 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
212 $
Цена в валюте аукциона 18900 RUB
Россия 15 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 15 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 15 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 15 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 15 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 15 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
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Россия 15 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 15 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 15 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 15 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность PF64 NGC
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Россия 15 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
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Россия 15 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
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Россия 15 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 15 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
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Россия 15 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
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Россия 15 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность XF
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Россия 15 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 15 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность MS64 NGC
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Россия 15 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность PF66 PCGS
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Россия 15 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS66 NGC
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1908 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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