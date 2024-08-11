Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1908 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,7 мм
- Гурт рубчатый
- Тираж UNC 29,000,009
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 15 копеек
- Год 1908
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (347)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1908 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33931 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6000 USD. Торги состоялись 16 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
385 $
Цена в валюте аукциона 34000 RUB
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
212 $
Цена в валюте аукциона 18900 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
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Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Где продать?
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