Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1908 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 3,6 гр
- Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
- Тираж UNC 5,000,009
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 20 копеек
- Год 1908
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (95)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1908 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 175 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2900 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.
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Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
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Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
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Сохранность MS65 NGC
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Сохранность UNC
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