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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1908 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 20 копеек 1908 года СПБ ЭБ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 20 копеек 1908 года СПБ ЭБ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 3,6 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Тираж UNC 5,000,009

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1908
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (95)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1908 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 175 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2900 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 20 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS63
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 4445 RUB
Россия 20 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 20 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU50
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 2040 RUB
Россия 20 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 20 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 20 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 20 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Россия 20 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Русское Наследие - June 25, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 25 июня 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия 20 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Русское Наследие - September 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Россия 20 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 20 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1908 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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