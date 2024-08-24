Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1908 года СПБ (Россия, Николай II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,83 гр
- Диаметр 27,9 - 28,4 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 12,666,675
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 3 копейки
- Год 1908
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (116)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1908 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25414 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4259 USD. Торги состоялись 18 апреля 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
2269 $
Цена в валюте аукциона 200000 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS67 BN NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Где продать?
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