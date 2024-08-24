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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1908 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 3 копейки 1908 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 3 копейки 1908 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,83 гр
  • Диаметр 27,9 - 28,4 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 12,666,675

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1908
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (116)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1908 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25414 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4259 USD. Торги состоялись 18 апреля 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1908 СПБ на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1908 СПБ на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1908 СПБ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 1450 RUB
Россия 3 копейки 1908 СПБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 3 копейки 1908 СПБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
2269 $
Цена в валюте аукциона 200000 RUB
Россия 3 копейки 1908 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 3 копейки 1908 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS67 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1908 СПБ на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1908 СПБ на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1908 СПБ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 3 копейки 1908 СПБ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1908 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1908 СПБ на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1908 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 3 копейки 1908 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
Россия 3 копейки 1908 СПБ на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1908 СПБ на аукционе Александр - January 24, 2024
Россия 3 копейки 1908 СПБ на аукционе Александр - January 24, 2024
Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1908 СПБ на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1908 СПБ на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1908 СПБ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1908 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 3 копейки 1908 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1908 СПБ на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 3 копейки 1908 СПБ на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1908 СПБ на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1908 СПБ на аукционе Russiancoin - December 7, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1908 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 3 копейки 1908 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1908 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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