Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1908 года СПБ (Россия, Николай II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,56 гр
- Диаметр 24,1 - 24,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 19,000,009
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 2 копейки
- Год 1908
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (87)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1908 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 108 проданному на аукционе AURORA за 180000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.
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Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
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Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
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Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS64 RB NGC
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Дата 9 марта 2024
Сохранность MS64 RB NGC
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность MS64 BN PCGS
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Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
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Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
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Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец MS67
Дата 28 июня 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
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Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность MS64 BN NGC
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 марта 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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