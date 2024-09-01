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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1908 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 2 копейки 1908 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 2 копейки 1908 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,56 гр
  • Диаметр 24,1 - 24,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 19,000,009

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1908
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (87)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1908 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 108 проданному на аукционе AURORA за 180000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1908 СПБ на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
196 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Россия 2 копейки 1908 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 2 копейки 1908 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Россия 2 копейки 1908 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1908 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1908 СПБ на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1908 СПБ на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1908 СПБ на аукционе Holmasto - March 9, 2024
Продавец Holmasto
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1908 СПБ на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1908 СПБ на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1908 СПБ на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1908 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 2 копейки 1908 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1908 СПБ на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1908 СПБ на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1908 СПБ на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1908 СПБ на аукционе MS67 - June 28, 2023
Продавец MS67
Дата 28 июня 2023
Сохранность MS64 BN NGC
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Россия 2 копейки 1908 СПБ на аукционе Russiancoin - April 13, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1908 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 2 копейки 1908 СПБ на аукционе MS67 - March 29, 2023
Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1908 СПБ на аукционе Русское Наследие - March 5, 2023
Россия 2 копейки 1908 СПБ на аукционе Русское Наследие - March 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 марта 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1908 СПБ на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1908 СПБ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность MS65 BN ННР
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1908 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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