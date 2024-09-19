Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1908 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,210,009
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 10 копеек
- Год 1908
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (77)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1908 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 163 проданному на аукционе MS67 за 160000 RUB. Торги состоялись 26 июня 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
385 $
Цена в валюте аукциона 34000 RUB
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
266 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MS67
Дата 28 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 17 мая 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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