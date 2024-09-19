10 копеек 1908 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1908 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 163 проданному на аукционе MS67 за 160000 RUB. Торги состоялись 26 июня 2019.

Сохранность PROOF (8) UNC (37) AU (10) XF (3) VF (2) Нет оценки (16) Сохранность (слабы) MS67 (2) MS66 (6) MS65 (10) MS64 (4) MS63 (1) MS62 (3) AU55 (1) XF45 (2) VF35 (1) PF67 (2) PF66 (1) PF65 (3) DETAILS (1) CAMEO (2) ULTRA CAMEO (1) Сервис ННР (6) NGC (27) PCGS (1)

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