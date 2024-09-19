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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1908 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 10 копеек 1908 года СПБ ЭБ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 10 копеек 1908 года СПБ ЭБ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,210,009

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1908
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (77)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1908 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 163 проданному на аукционе MS67 за 160000 RUB. Торги состоялись 26 июня 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 10 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
385 $
Цена в валюте аукциона 34000 RUB
Россия 10 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 10 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 10 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
266 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Россия 10 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 10 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Россия 10 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 10 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 10 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 10 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе MS67 - November 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе MS67 - June 28, 2023
Продавец MS67
Дата 28 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе MS67 - May 17, 2023
Продавец MS67
Дата 17 мая 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 10 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1908 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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