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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 рублей 1908 года (*) "В память 40-летия Императора Николая II" (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 25 рублей 1908 года (*) "В память 40-летия Императора Николая II" - цена золотой монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 25 рублей 1908 года (*) "В память 40-летия Императора Николая II" - цена золотой монеты - Россия, Николай II

Фотография: Sincona AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9)
  • Вес 32,26 гр
  • Чистого золота (0,9335 oz) 29,034 гр
  • Диаметр 33,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 175

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 25 рублей
  • Год 1908
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 рублей 1908 года "В память 40-летия Императора Николая II" со знаком (*). Это золотая монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 21445 проданному на аукционе Stack's Bowers за 280000 USD. Торги состоялись 12 августа 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (1)
  • Chaponnière (1)
  • Chaponnière & Hess-Divo (1)
  • Goldberg (1)
  • Künker (2)
  • Niemczyk (1)
  • Rare Coins (1)
  • SINCONA (2)
  • Stack's (1)
  • UBS (1)
  • V. GADOURY (1)
  • Westfälische (2)
  • Империя (2)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (3)
Россия 25 рублей 1908 (*) "В память 40-летия Императора Николая II" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
106335 $
Цена в валюте аукциона 95000 CHF
Россия 25 рублей 1908 (*) "В память 40-летия Императора Николая II" на аукционе V. GADOURY - October 14, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность XF
Цена
136691 $
Цена в валюте аукциона 130000 EUR
Россия 25 рублей 1908 (*) "В память 40-летия Императора Николая II" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS60 NGC
Цена
Россия 25 рублей 1908 (*) "В память 40-летия Императора Николая II" на аукционе Chaponnière - May 16, 2021
Продавец Chaponnière
Дата 16 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 25 рублей 1908 (*) "В память 40-летия Императора Николая II" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность MS62 PL RNGA
Цена
Россия 25 рублей 1908 (*) "В память 40-летия Императора Николая II" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS61 PL
Цена
Россия 25 рублей 1908 (*) "В память 40-летия Императора Николая II" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS61 PL RNGA
Цена
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Россия 25 рублей 1908 (*) "В память 40-летия Императора Николая II" на аукционе Auction World - July 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 25 рублей 1908 (*) "В память 40-летия Императора Николая II" на аукционе Русское Наследие - December 15, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность MS62 PL RNGA
Цена
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Россия 25 рублей 1908 (*) "В память 40-летия Императора Николая II" на аукционе Stack's - August 12, 2016
Россия 25 рублей 1908 (*) "В память 40-летия Императора Николая II" на аукционе Stack's - August 12, 2016
Продавец Stack's
Дата 12 августа 2016
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Россия 25 рублей 1908 (*) "В память 40-летия Императора Николая II" на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 29, 2015
Россия 25 рублей 1908 (*) "В память 40-летия Императора Николая II" на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 29, 2015
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 ноября 2015
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 25 рублей 1908 (*) "В память 40-летия Императора Николая II" на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 рублей 1908 (*) "В память 40-летия Императора Николая II" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Россия 25 рублей 1908 (*) "В память 40-летия Императора Николая II" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 рублей 1908 (*) "В память 40-летия Императора Николая II" на аукционе Westfälische - September 13, 2011
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 рублей 1908 (*) "В память 40-летия Императора Николая II" на аукционе Chaponnière & Hess-Divo - May 24, 2011
Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 24 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 рублей 1908 (*) "В память 40-летия Императора Николая II" на аукционе Империя - April 23, 2011
Продавец Империя
Дата 23 апреля 2011
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 рублей 1908 (*) "В память 40-летия Императора Николая II" на аукционе Westfälische - February 8, 2011
Продавец Westfälische
Дата 8 февраля 2011
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 рублей 1908 (*) "В память 40-летия Императора Николая II" на аукционе Künker - June 24, 2009
Продавец Künker
Дата 24 июня 2009
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 рублей 1908 (*) "В память 40-летия Императора Николая II" на аукционе Империя - March 27, 2009
Продавец Империя
Дата 27 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 рублей 1908 (*) "В память 40-летия Императора Николая II" на аукционе UBS - January 23, 2006
Продавец UBS
Дата 23 января 2006
Сохранность AU
Цена
Россия 25 рублей 1908 (*) "В память 40-летия Императора Николая II" на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Россия 25 рублей 1908 (*) "В память 40-летия Императора Николая II" на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Где продать?

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