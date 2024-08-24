25 рублей 1908 года (*) "В память 40-летия Императора Николая II" (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 рублей 1908 года "В память 40-летия Императора Николая II" со знаком (*). Это золотая монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 21445 проданному на аукционе Stack's Bowers за 280000 USD. Торги состоялись 12 августа 2016.

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