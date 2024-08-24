Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 рублей 1908 года (*) "В память 40-летия Императора Николая II" (Россия, Николай II)
Техническая информация
- Металл Золото (0,9)
- Вес 32,26 гр
- Чистого золота (0,9335 oz) 29,034 гр
- Диаметр 33,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 175
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 25 рублей
- Год 1908
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 рублей 1908 года "В память 40-летия Императора Николая II" со знаком (*). Это золотая монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 21445 проданному на аукционе Stack's Bowers за 280000 USD. Торги состоялись 12 августа 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (1)
- Chaponnière (1)
- Chaponnière & Hess-Divo (1)
- Goldberg (1)
- Künker (2)
- Niemczyk (1)
- Rare Coins (1)
- SINCONA (2)
- Stack's (1)
- UBS (1)
- V. GADOURY (1)
- Westfälische (2)
- Империя (2)
- Русский Нумизматический Дом (1)
- Русское Наследие (3)
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
106335 $
Цена в валюте аукциона 95000 CHF
Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность XF
Цена
136691 $
Цена в валюте аукциона 130000 EUR
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS61 PL RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность MS62 PL RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 12 августа 2016
Сохранность PF65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 ноября 2015
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 24 мая 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 23 апреля 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Westfälische
Дата 8 февраля 2011
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 27 марта 2009
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 25 рублей 1908 "В память 40-летия Императора Николая II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск