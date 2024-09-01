1 копейка 1908 года СПБ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1908 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 710 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1800 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2017.

Сохранность PROOF (4) UNC (87) AU (23) XF (14) VF (4) Нет оценки (32) Сохранность (слабы) MS66 (2) MS65 (10) MS64 (23) MS63 (27) MS62 (3) MS61 (6) AU58 (3) AU53 (2) AU50 (2) PF65 (3) DETAILS (3) RD (2) RB (30) BN (39) Сервис NGC (50) ННР (18) PCGS (5) RNGA (1)

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