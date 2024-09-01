Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1908 года СПБ (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,28 гр
- Диаметр 21,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 40,000,009
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1 копейка
- Год 1908
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (166)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1908 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 710 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1800 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 14500 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?
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