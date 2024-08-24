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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

50 копеек 1908 года (ЭБ) (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 50 копеек 1908 года (ЭБ) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 50 копеек 1908 года (ЭБ) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 40,009

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 50 копеек
  • Год 1908
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (105)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1908 года со знаком (ЭБ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 516 проданному на аукционе Александр за 32000 USD. Торги состоялись 23 сентября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 50 копеек 1908 (ЭБ) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 50 копеек 1908 (ЭБ) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность PF64 NGC
Цена
17718 $
Цена в валюте аукциона 71000 PLN
Россия 50 копеек 1908 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 50 копеек 1908 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
499 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Россия 50 копеек 1908 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 50 копеек 1908 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 50 копеек 1908 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 50 копеек 1908 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 50 копеек 1908 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 50 копеек 1908 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 50 копеек 1908 (ЭБ) на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1908 (ЭБ) на аукционе Holmasto - October 7, 2023
Продавец Holmasto
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1908 (ЭБ) на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1908 (ЭБ) на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1908 (ЭБ) на аукционе Империя - June 1, 2023
Продавец Империя
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1908 (ЭБ) на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU50
Цена
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Россия 50 копеек 1908 (ЭБ) на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2023
Россия 50 копеек 1908 (ЭБ) на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1908 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Россия 50 копеек 1908 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1908 (ЭБ) на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 копеек 1908 (ЭБ) на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1908 (ЭБ) на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1908 (ЭБ) на аукционе Империя - May 12, 2022
Продавец Империя
Дата 12 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1908 (ЭБ) на аукционе Знак - April 8, 2022
Продавец Знак
Дата 8 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1908 (ЭБ) на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
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Россия 50 копеек 1908 (ЭБ) на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1908 (ЭБ) на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 копеек 1908 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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