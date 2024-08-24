Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 копеек 1908 года (ЭБ) (Россия, Николай II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 26,75 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 40,009
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 50 копеек
- Год 1908
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (105)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1908 года со знаком (ЭБ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 516 проданному на аукционе Александр за 32000 USD. Торги состоялись 23 сентября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность PF64 NGC
Цена
17718 $
Цена в валюте аукциона 71000 PLN
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Продавец Holmasto
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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