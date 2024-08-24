50 копеек 1908 года (ЭБ) (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1908 года со знаком (ЭБ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 516 проданному на аукционе Александр за 32000 USD. Торги состоялись 23 сентября 2016.

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