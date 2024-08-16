5 копеек 1908 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1908 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33106 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7050 USD. Торги состоялись 8 января 2017.

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