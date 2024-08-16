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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1908 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 5 копеек 1908 года СПБ ЭБ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 5 копеек 1908 года СПБ ЭБ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт рубчатый
  • Тираж UNC 400,009

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1908
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (173)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1908 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33106 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7050 USD. Торги состоялись 8 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Россия 5 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия 5 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Россия 5 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 5 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Россия 5 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 5 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 5 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 5 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - April 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Россия 5 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 5 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 5 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 5 копеек 1908 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1908 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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