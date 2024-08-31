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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

50 копеек 1899 года. Гладкий гурт (Россия, Николай II)

Разновидность: Гладкий гурт

Аверс монеты - 50 копеек 1899 года Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 50 копеек 1899 года Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 50 копеек
  • Год 1899
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1899 года. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2765 проданному на аукционе Numisbalt за 3500 EUR. Торги состоялись 14 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 50 копеек 1899 на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
3829 $
Цена в валюте аукциона 3500 EUR
Россия 50 копеек 1899 на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Россия 50 копеек 1899 на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность VF30
Цена
1655 $
Цена в валюте аукциона 124744 RUB
Россия 50 копеек 1899 на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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