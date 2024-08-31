Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 копеек 1899 года. Гладкий гурт (Россия, Николай II)
Разновидность: Гладкий гурт
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 26,75 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 50 копеек
- Год 1899
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1899 года. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2765 проданному на аукционе Numisbalt за 3500 EUR. Торги состоялись 14 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Künker (1)
- Numisbalt (1)
- Имперская монета (1)
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
3829 $
Цена в валюте аукциона 3500 EUR
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность VF30
Цена
1655 $
Цена в валюте аукциона 124744 RUB
Где продать?
Для продажи 50 копеек 1899 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск