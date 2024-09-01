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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

50 копеек 1899 года (АГ) (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 50 копеек 1899 года (АГ) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 50 копеек 1899 года (АГ) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 15,442,021

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 50 копеек
  • Год 1899
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (154) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1899 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 86 проданному на аукционе Александр за 35000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 50 копеек 1899 (АГ) на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 50 копеек 1899 (АГ) на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 50 копеек 1899 (АГ) на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU50 ННР
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 9662 RUB
Россия 50 копеек 1899 (АГ) на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Россия 50 копеек 1899 (АГ) на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Россия 50 копеек 1899 (АГ) на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1899 (АГ) на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность F
Цена
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Россия 50 копеек 1899 (АГ) на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1899 (АГ) на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 50 копеек 1899 (АГ) на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 копеек 1899 (АГ) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Россия 50 копеек 1899 (АГ) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1899 (АГ) на аукционе Universum Coins GmbH - February 29, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1899 (АГ) на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
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Россия 50 копеек 1899 (АГ) на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 копеек 1899 (АГ) на аукционе Katz - December 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность XF
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Россия 50 копеек 1899 (АГ) на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность F
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Россия 50 копеек 1899 (АГ) на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Россия 50 копеек 1899 (АГ) на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1899 (АГ) на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1899 (АГ) на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Россия 50 копеек 1899 (АГ) на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1899 (АГ) на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1899 (АГ) на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Россия 50 копеек 1899 (АГ) на аукционе Heritage - September 28, 2023
Продавец Heritage
Дата 28 сентября 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия 50 копеек 1899 (АГ) на аукционе Universum Coins GmbH - July 6, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 6 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1899 (АГ) на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 копеек 1899 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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