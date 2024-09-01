Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 копеек 1899 года (АГ) (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 26,75 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 15,442,021
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 50 копеек
- Год 1899
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (154) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1899 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 86 проданному на аукционе Александр за 35000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.
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Сохранность (слабы)
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Дата 21 апреля 2024
Сохранность F
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Дата 10 марта 2024
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Дата 17 марта 2024
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Сохранность AU
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU55 NGC
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Дата 15 ноября 2023
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Дата 6 июля 2023
Сохранность VF
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