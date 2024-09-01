50 копеек 1899 года (АГ) (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1899 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 86 проданному на аукционе Александр за 35000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

Сохранность PROOF (6) UNC (20) AU (32) XF (24) VF (39) F (12) Нет оценки (20) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (2) MS63 (10) MS62 (2) MS61 (1) AU58 (5) AU55 (5) AU53 (2) AU50 (5) XF45 (5) XF40 (3) VF35 (5) VF30 (1) VF25 (2) F15 (1) PF67 (1) PF65 (1) PF64 (1) PF63 (1) PF61 (1) DETAILS (1) CAMEO (2) Сервис ННР (4) NGC (16) PCGS (2) RNGA (1) ANA (2)

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