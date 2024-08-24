Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1899 года СПБ (Россия, Николай II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,28 гр
- Диаметр 21,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 50,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1 копейка
- Год 1899
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербурге (Розенкранц)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (155)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1899 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 310 проданному на аукционе Империя за 400000 RUB. Торги состоялись 12 июня 2015.
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