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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

50 копеек 1899 года (ФЗ) (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 50 копеек 1899 года (ФЗ) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 50 копеек 1899 года (ФЗ) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 50 копеек
  • Год 1899
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (72) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1899 года со знаком (ФЗ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 212 проданному на аукционе Александр за 10000 USD. Торги состоялись 24 марта 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 50 копеек 1899 (ФЗ) на аукционе Stephen Album - July 23, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность MS64
Цена
3250 $
Цена в валюте аукциона 3250 USD
Россия 50 копеек 1899 (ФЗ) на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1899 (ФЗ) на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 50 копеек 1899 (ФЗ) на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1899 (ФЗ) на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Россия 50 копеек 1899 (ФЗ) на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1899 (ФЗ) на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 50 копеек 1899 (ФЗ) на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность AU58
Цена
Россия 50 копеек 1899 (ФЗ) на аукционе Rauch - April 7, 2024
Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1899 (ФЗ) на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Россия 50 копеек 1899 (ФЗ) на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1899 (ФЗ) на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1899 (ФЗ) на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Россия 50 копеек 1899 (ФЗ) на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1899 (ФЗ) на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Россия 50 копеек 1899 (ФЗ) на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1899 (ФЗ) на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1899 (ФЗ) на аукционе Katz - May 27, 2023
Продавец Katz
Дата 27 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1899 (ФЗ) на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 13, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1899 (ФЗ) на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 копеек 1899 (ФЗ) на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 50 копеек 1899 (ФЗ) на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Россия 50 копеек 1899 (ФЗ) на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1899 (ФЗ) на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 50 копеек 1899 (ФЗ) на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
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Россия 50 копеек 1899 (ФЗ) на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 50 копеек 1899 (ФЗ) на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF45
Цена
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Россия 50 копеек 1899 (ФЗ) на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 50 копеек 1899 (ФЗ) на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 копеек 1899 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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