Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 копеек 1899 года (ФЗ) (Россия, Николай II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 26,75 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 50 копеек
- Год 1899
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (72) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1899 года со знаком (ФЗ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 212 проданному на аукционе Александр за 10000 USD. Торги состоялись 24 марта 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность MS64
Цена
3250 $
Цена в валюте аукциона 3250 USD
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF45
Цена
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Где продать?
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