50 копеек 1899 года (ФЗ) (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1899 года со знаком (ФЗ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 212 проданному на аукционе Александр за 10000 USD. Торги состоялись 24 марта 2017.

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