Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1899 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 10 копеек
- Год 1899
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1899 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 237 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 165000 RUB. Торги состоялись 25 апреля 2020.
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 24 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 декабря 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 22 мая 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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