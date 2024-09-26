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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1899 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 10 копеек 1899 года СПБ ЭБ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 10 копеек 1899 года СПБ ЭБ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1899
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1899 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 237 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 165000 RUB. Торги состоялись 25 апреля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • НИКО (1)
  • Русский Нумизматический Дом (3)
Россия 10 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Россия 10 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Россия 10 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия 10 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 10 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS63
Цена
Россия 10 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе MUNZE - November 24, 2022
Продавец MUNZE
Дата 24 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Россия 10 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 10 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе MS67 - December 8, 2021
Продавец MS67
Дата 8 декабря 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия 10 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность AU DETAILS
Цена
Россия 10 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 10 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия 10 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность AU53
Цена
Россия 10 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - October 1, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Numisbalt - May 22, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 22 мая 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Россия 10 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 10 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Россия 10 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия 10 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность MS66
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1899 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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