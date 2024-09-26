10 копеек 1899 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1899 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 237 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 165000 RUB. Торги состоялись 25 апреля 2020.

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