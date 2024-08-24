Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1899 года СПБ (Россия, Николай II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,64 гр
- Диаметр 16,15 - 16,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 76,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1899
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербурге (Розенкранц)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (355)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1899 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 41 проданному на аукционе AURORA за 130000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (1)
- Aureo & Calicó (1)
- AURORA (32)
- Coins.ee (4)
- COINSNET (2)
- COINSTORE (5)
- Heritage (4)
- Ibrahim's Collectibles (1)
- Katz (37)
- Klondike Auction (2)
- Künker (5)
- MS67 (24)
- MUNZE (18)
- Niemczyk (2)
- Numimarket (2)
- Numisbalt (23)
- Numismatica Ferrarese (3)
- Pegasus Auctions (2)
- Rare Coins (14)
- RedSquare (6)
- Russiancoin (28)
- SINCONA (5)
- Stack's (3)
- Stare Monety (1)
- Tauler & Fau (1)
- Varesi (1)
- WDA - MiM (4)
- Wójcicki (3)
- Александр (42)
- Денга1700 (9)
- Знак (1)
- Империя (7)
- Имперская монета (28)
- Монеты и Медали (7)
- НИКО (3)
- Русский Нумизматический Дом (1)
- Русское Наследие (23)
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 850 RUB
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность MS65 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 17
Где продать?
Для продажи 1/2 копейки 1899 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск