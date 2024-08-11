5 копеек 1899 года СПБ АГ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1899 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 204 проданному на аукционе MS67 за 260000 RUB. Торги состоялись 11 сентября 2019.

Сохранность PROOF (9) UNC (38) AU (25) XF (13) VF (4) Нет оценки (12) Сохранность (слабы) MS66 (9) MS65 (6) MS64 (4) MS63 (4) MS62 (2) MS61 (1) MS60 (1) AU58 (6) AU55 (3) AU53 (2) AU50 (2) XF45 (1) XF40 (1) VF35 (1) PF66 (3) PF65 (4) PF63 (1) PF62 (1) DETAILS (2) ULTRA CAMEO (3) Сервис ННР (7) NGC (21) CGC (2) PCGS (2) RNGA (2)

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