Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1899 года СПБ АГ (Россия, Николай II)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт рубчатый
- Тираж UNC 4,605,022
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 5 копеек
- Год 1899
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (101) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1899 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 204 проданному на аукционе MS67 за 260000 RUB. Торги состоялись 11 сентября 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность PF65 ННР
Цена
3739 $
Цена в валюте аукциона 330000 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность AU58 CGC
Цена
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Где продать?
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