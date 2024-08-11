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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1899 года СПБ АГ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 5 копеек 1899 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 5 копеек 1899 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт рубчатый
  • Тираж UNC 4,605,022

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1899
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (101) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1899 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 204 проданному на аукционе MS67 за 260000 RUB. Торги состоялись 11 сентября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 3600 RUB
Россия 5 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность PF65 ННР
Цена
3739 $
Цена в валюте аукциона 330000 RUB
Россия 5 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 5 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность AU55 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Россия 5 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 5 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU55 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность PF65 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе MUNZE - January 8, 2024
Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность AU58 CGC
Цена
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Россия 5 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 5 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1899 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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