Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 копеек 1899 года (*) (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 26,75 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 50 копеек
- Год 1899
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (145) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1899 года со знаком (*). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Парижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 152 проданному на аукционе Редкие Монеты за 15000 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 68 EUR
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS60 NGC
Цена
******
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Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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