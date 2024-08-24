50 копеек 1899 года (*) (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1899 года со знаком (*). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Парижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 152 проданному на аукционе Редкие Монеты за 15000 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

Сохранность PROOF (4) UNC (38) AU (18) XF (32) VF (23) F (6) VG (2) Нет оценки (18) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (3) MS63 (7) MS62 (10) MS61 (1) MS60 (1) AU58 (3) AU55 (2) AU53 (1) AU50 (2) XF45 (1) XF40 (5) VF35 (2) VF30 (3) VF20 (1) F15 (1) PF65 (2) PF63 (1) DETAILS (3) CAMEO (1) PL (1) Сервис NGC (27) PCGS (4) ННР (4)

Продавец Все фирмы

AB Philea & Myntkompaniet (2)

AURORA (15)

Coins.ee (6)

COINSNET (1)

COINSTORE (1)

Frühwald (1)

Gorny & Mosch (1)

Heritage (1)

Heritage Eur (1)

Hermes Auctions (1)

Katz (9)

Künker (10)

MARCINIAK (3)

MDC Monaco (1)

MS67 (3)

Niemczyk (1)

Numimarket (2)

Numis Poland (1)

Numisbalt (7)

Pesek Auctions (1)

Rare Coins (16)

Russiancoin (10)

Rzeszowski DA (2)

SINCONA (4)

Sonntag (1)

Stack's (1)

Teutoburger (1)

WAG (1)

WCN (5)

Wójcicki (2)

Александр (13)

Знак (1)

Империя (5)

Имперская монета (9)

Монеты и Медали (1)

Русский Нумизматический Дом (1)

Русское Наследие (4)