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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

50 копеек 1899 года (*) (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 50 копеек 1899 года (*) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 50 копеек 1899 года (*) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 50 копеек
  • Год 1899
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (145) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1899 года со знаком (*). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Парижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 152 проданному на аукционе Редкие Монеты за 15000 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 50 копеек 1899 (*) на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 50 копеек 1899 (*) на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 50 копеек 1899 (*) на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 1550 RUB
Россия 50 копеек 1899 (*) на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 68 EUR
Россия 50 копеек 1899 (*) на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 копеек 1899 (*) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 50 копеек 1899 (*) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1899 (*) на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 50 копеек 1899 (*) на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 копеек 1899 (*) на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1899 (*) на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1899 (*) на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 50 копеек 1899 (*) на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность XF40
Цена
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Россия 50 копеек 1899 (*) на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 50 копеек 1899 (*) на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность XF40
Цена
Россия 50 копеек 1899 (*) на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 50 копеек 1899 (*) на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность XF40
Цена
Россия 50 копеек 1899 (*) на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 50 копеек 1899 (*) на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1899 (*) на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 50 копеек 1899 (*) на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1899 (*) на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1899 (*) на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Россия 50 копеек 1899 (*) на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1899 (*) на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность F
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Россия 50 копеек 1899 (*) на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1899 (*) на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 50 копеек 1899 (*) на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1899 (*) на аукционе Frühwald - September 16, 2023
Продавец Frühwald
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 копеек 1899 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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