Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1899 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 5 копеек 1899 года СПБ ЭБ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 5 копеек 1899 года СПБ ЭБ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт рубчатый

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1899
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (40) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1899 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 397 проданному на аукционе AURORA за 1650000 RUB. Торги состоялись 15 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (5)
  • Coins.ee (1)
  • Haljak Coin Auction (3)
  • Heritage (1)
  • Katz (4)
  • MS67 (3)
  • New York Sale (1)
  • Rare Coins (6)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (1)
  • SINCONA (1)
  • Александр (4)
  • Денга1700 (1)
  • Знак (1)
  • Имперская монета (3)
  • Монеты и Медали (1)
  • НИКО (1)
  • Русское Наследие (2)
Россия 5 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 5 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
277 $
Цена в валюте аукциона 26000 RUB
Россия 5 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 16000 RUB
Россия 5 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS63
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 5 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 5 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе AURORA - November 30, 2022
Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 5 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе MS67 - November 3, 2021
Продавец MS67
Дата 3 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе MS67 - November 3, 2021
Продавец MS67
Дата 3 ноября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Александр - August 28, 2021
Россия 5 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность VF25
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF65 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - January 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе AURORA - November 25, 2020
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе AURORA - November 25, 2020
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Россия 5 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Россия 5 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1899 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая II Монеты России 1899 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 5 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск