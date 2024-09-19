5 копеек 1899 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1899 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 397 проданному на аукционе AURORA за 1650000 RUB. Торги состоялись 15 июня 2023.

Сохранность PROOF (8) UNC (13) AU (7) XF (3) VF (5) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS65 (2) MS64 (1) MS63 (1) MS62 (2) MS60 (2) AU58 (2) AU55 (2) XF45 (1) VF25 (1) PF67 (1) PF65 (5) PF63 (1) CAMEO (1) ULTRA CAMEO (1) Сервис ННР (3) NGC (9) RNGA (1) PCGS (1)

Продавец Все фирмы

AURORA (5)

Coins.ee (1)

Haljak Coin Auction (3)

Heritage (1)

Katz (4)

MS67 (3)

New York Sale (1)

Rare Coins (6)

Roma Numismatics (1)

Russiancoin (1)

SINCONA (1)

Александр (4)

Денга1700 (1)

Знак (1)

Имперская монета (3)

Монеты и Медали (1)

НИКО (1)

Русское Наследие (2)