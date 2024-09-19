Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1899 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт рубчатый
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 5 копеек
- Год 1899
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (40) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1899 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 397 проданному на аукционе AURORA за 1650000 RUB. Торги состоялись 15 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (5)
- Coins.ee (1)
- Haljak Coin Auction (3)
- Heritage (1)
- Katz (4)
- MS67 (3)
- New York Sale (1)
- Rare Coins (6)
- Roma Numismatics (1)
- Russiancoin (1)
- SINCONA (1)
- Александр (4)
- Денга1700 (1)
- Знак (1)
- Имперская монета (3)
- Монеты и Медали (1)
- НИКО (1)
- Русское Наследие (2)
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
277 $
Цена в валюте аукциона 26000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS63
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 3 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 3 ноября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность VF25
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF65 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 5 копеек 1899 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск