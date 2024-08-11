Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 копеек 1899 года (*). Соосность сторон 180 градусов (Россия, Николай II)
Разновидность: Соосность сторон 180 градусов
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 26,75 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 10,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 50 копеек
- Год 1899
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (6)
Цены на аукционах
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