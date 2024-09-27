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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1899 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 15 копеек 1899 года СПБ ЭБ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 15 копеек 1899 года СПБ ЭБ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,7 мм
  • Гурт рубчатый

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1899
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1899 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 201 проданному на аукционе MS67 за 460000 RUB. Торги состоялись 11 сентября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numimarket (1)
  • Rare Coins (5)
  • UBS (1)
  • Александр (5)
  • Знак (1)
  • Русский Нумизматический Дом (3)
Россия 15 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS64
Цена
2451 $
Цена в валюте аукциона 250000 RUB
Россия 15 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Александр - March 9, 2022
Россия 15 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность PF65 ННР
Цена
1877 $
Цена в валюте аукциона 244024 RUB
Россия 15 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 15 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Россия 15 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 15 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Россия 15 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 15 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе ARTMAXIMUM - November 2, 2019
Продавец ARTMAXIMUM
Дата 2 ноября 2019
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
Россия 15 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе MS67 - September 11, 2019
Продавец MS67
Дата 11 сентября 2019
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Знак - May 24, 2019
Россия 15 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Знак - May 24, 2019
Продавец Знак
Дата 24 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
Россия 15 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе MS67 - February 27, 2019
Продавец MS67
Дата 27 февраля 2019
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 2, 2017
Россия 15 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 2, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 декабря 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 15 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2017
Россия 15 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2017
Сохранность PROOF
Цена
Россия 15 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Heritage - April 10, 2017
Россия 15 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Heritage - April 10, 2017
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Rare Coins - October 31, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность PF63
Цена
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Россия 15 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия 15 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность PF63
Цена
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Россия 15 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Rare Coins - November 8, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Александр - March 23, 2012
Россия 15 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Александр - March 23, 2012
Продавец Александр
Дата 23 марта 2012
Сохранность PF61
Цена
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Россия 15 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Александр - December 16, 2011
Россия 15 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Александр - December 16, 2011
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2011
Сохранность PF60
Цена
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Россия 15 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Александр - March 25, 2011
Россия 15 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе Александр - March 25, 2011
Продавец Александр
Дата 25 марта 2011
Сохранность PF60
Цена
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Россия 15 копеек 1899 СПБ ЭБ на аукционе UBS - September 4, 2007
Продавец UBS
Дата 4 сентября 2007
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1899 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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