Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1899 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,7 мм
- Гурт рубчатый
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 15 копеек
- Год 1899
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1899 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 201 проданному на аукционе MS67 за 460000 RUB. Торги состоялись 11 сентября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- ARTMAXIMUM (1)
- Heritage (1)
- MS67 (2)
- Numimarket (1)
- Rare Coins (5)
- UBS (1)
- Александр (5)
- Знак (1)
- Русский Нумизматический Дом (3)
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS64
Цена
2451 $
Цена в валюте аукциона 250000 RUB
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность PF65 ННР
Цена
1877 $
Цена в валюте аукциона 244024 RUB
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 11 сентября 2019
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 27 февраля 2019
Сохранность PF63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 декабря 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность PF65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность PF63
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность PF63
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность PF66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 23 марта 2012
Сохранность PF61
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2011
Сохранность PF60
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 25 марта 2011
Сохранность PF60
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 15 копеек 1899 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск