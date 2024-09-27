15 копеек 1899 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1899 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 201 проданному на аукционе MS67 за 460000 RUB. Торги состоялись 11 сентября 2019.

Сохранность PROOF (17) UNC (2) XF (1) Сохранность (слабы) MS64 (1) PF67 (2) PF66 (3) PF65 (2) PF63 (3) PF61 (1) PF60 (2) CAMEO (2) ULTRA CAMEO (2) Сервис ННР (1) NGC (7)