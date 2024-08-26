Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1899 года СПБ АГ (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,7 мм
- Гурт рубчатый
- Тираж UNC 12,665,021
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 15 копеек
- Год 1899
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (54) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1899 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 109 проданному на аукционе MS67 за 260000 RUB. Торги состоялись 24 апреля 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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