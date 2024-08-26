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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1899 года СПБ АГ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 15 копеек 1899 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 15 копеек 1899 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Тираж UNC 12,665,021

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1899
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (54) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1899 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 109 проданному на аукционе MS67 за 260000 RUB. Торги состоялись 24 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 31 EUR
Россия 15 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 15 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Россия 15 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 15 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 15 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Россия 15 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 15 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 15 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 15 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе AURORA - July 6, 2022
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 15 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Россия 15 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе AURORA - April 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 15 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Russiancoin - October 1, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность PF66
Цена
Россия 15 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия 15 копеек 1899 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность AU55
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1899 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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