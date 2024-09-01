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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1899 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 2 копейки 1899 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 2 копейки 1899 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,56 гр
  • Диаметр 24,1 - 24,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 17,500,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1899
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (153)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1899 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 24992 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2585 USD. Торги состоялись 5 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1899 СПБ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
364 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Россия 2 копейки 1899 СПБ на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
257 $
Цена в валюте аукциона 236 EUR
Россия 2 копейки 1899 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 2 копейки 1899 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1899 СПБ на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1899 СПБ на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1899 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1899 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1899 СПБ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1899 СПБ на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1899 СПБ на аукционе Russiancoin - April 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Россия 2 копейки 1899 СПБ на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Россия 2 копейки 1899 СПБ на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1899 СПБ на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1899 СПБ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 2 копейки 1899 СПБ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1899 СПБ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 2 копейки 1899 СПБ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1899 СПБ на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1899 СПБ на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 2 копейки 1899 СПБ на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1899 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 2 копейки 1899 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1899 СПБ на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1899 СПБ на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1899 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 2 копейки 1899 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1899 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 2 копейки 1899 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1899 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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