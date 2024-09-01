Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1899 года СПБ (Россия, Николай II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,56 гр
- Диаметр 24,1 - 24,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 17,500,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 2 копейки
- Год 1899
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (153)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1899 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 24992 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2585 USD. Торги состоялись 5 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
364 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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