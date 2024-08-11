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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1909 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 10 копеек 1909 года СПБ ЭБ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 10 копеек 1909 года СПБ ЭБ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 25,210,011

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1909
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (224)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1909 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 960 проданному на аукционе SINCONA AG за 2400 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 10 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Россия 10 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
215 $
Цена в валюте аукциона 19000 RUB
Россия 10 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 10 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе SINCONA - May 15, 2024
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Россия 10 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 10 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 10 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 10 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Россия 10 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 10 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность MS65
Цена
Россия 10 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 10 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Klondike Auction - January 10, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 10 января 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 10 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Россия 10 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 10 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1909 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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