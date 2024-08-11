10 копеек 1909 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1909 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 960 проданному на аукционе SINCONA AG за 2400 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность PROOF (8) UNC (142) AU (34) XF (19) Нет оценки (20) Сохранность (слабы) MS67 (5) MS66 (25) MS65 (36) MS64 (18) MS63 (5) MS62 (9) MS61 (1) MS60 (3) AU58 (4) AU55 (3) AU53 (1) AU50 (3) XF45 (1) PF65 (4) PF61 (1) DETAILS (1) CAMEO (1) Сервис ННР (19) NGC (58) PCGS (11) RNGA (1)

Продавец Все фирмы

AB Philea & Myntkompaniet (4)

Agora (1)

AURORA (17)

Baldwin's (1)

Coinhouse (1)

Coins.ee (9)

COINSNET (2)

Haljak Coin Auction (6)

Heritage (2)

Katz (18)

Klondike Auction (1)

Künker (4)

MARCINIAK (1)

MS67 (7)

MUNZE (12)

Niemczyk (1)

Numimarket (2)

Numisbalt (10)

Numisor (4)

Pegasus Auctions (1)

Rare Coins (7)

RedSquare (15)

Roma Numismatics (1)

Russiancoin (13)

Rzeszowski DA (1)

Savoca Numismatik (2)

SINCONA (5)

TMAJK sro (1)

Universum Coins GmbH (3)

VL Nummus (1)

WAG (1)

Wójcicki (1)

Александр (22)

Денга1700 (4)

Знак (1)

Империя (3)

Имперская монета (23)

Монеты и Медали (6)

НИКО (2)

Русский Нумизматический Дом (3)

Русское Наследие (5)