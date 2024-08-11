Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1909 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 25,210,011
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 10 копеек
- Год 1909
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (224)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1909 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 960 проданному на аукционе SINCONA AG за 2400 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
215 $
Цена в валюте аукциона 19000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
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Дата 12 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS66 ННР
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Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
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Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
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Дата 21 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
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Дата 25 января 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Дата 18 января 2024
Сохранность AU
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Дата 10 января 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
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