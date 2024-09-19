Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1912 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 20,000,008
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 10 копеек
- Год 1912
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (253)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1912 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 909 проданному на аукционе Katz Auction за 1675 EUR. Торги состоялись 29 мая 2024.
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
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Дата 7 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
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Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность PF62 CAMEO NGC
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Дата 30 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
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Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность PF63 NGC
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Дата 28 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
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Дата 15 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
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Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
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Дата 13 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
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Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
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