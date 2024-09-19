10 копеек 1912 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1912 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 909 проданному на аукционе Katz Auction за 1675 EUR. Торги состоялись 29 мая 2024.

Сохранность PROOF (17) UNC (164) AU (24) XF (12) VF (3) Нет оценки (28) Сохранность (слабы) MS68 (3) MS67 (19) MS66 (32) MS65 (35) MS64 (18) MS63 (5) MS62 (2) MS61 (2) MS60 (1) AU58 (4) AU55 (2) AU53 (1) AU50 (2) XF45 (1) VF30 (1) PF66 (4) PF65 (1) PF64 (2) PF63 (1) PF62 (7) CAMEO (5) ULTRA CAMEO (2) Сервис NGC (97) ННР (20) RNGA (4) CGC (1) NGS (1) PCGS (4)

Продавец Все фирмы

AURORA (14)

Baldwin's (1)

Cieszyńskie CN (1)

Coins.ee (14)

Haljak Coin Auction (8)

Heritage (2)

Katz (20)

Künker (1)

London Coin Galleries (2)

MARCINIAK (1)

MS67 (12)

MUNZE (4)

New York Sale (2)

Niemczyk (5)

Numimarket (4)

Numisbalt (15)

Numismatica Luciani (2)

Numisor (2)

Pegasus Auctions (1)

Rare Coins (9)

RedSquare (4)

Roma Numismatics (1)

Russiancoin (33)

Rzeszowski DA (2)

SINCONA (2)

Spink (1)

Stack's (2)

Tauler & Fau (3)

V. GADOURY (2)

Александр (23)

Денга1700 (2)

Знак (1)

Империя (4)

Имперская монета (22)

Монеты и Медали (15)

НИКО (4)

Русский Нумизматический Дом (2)

Русское Наследие (10)