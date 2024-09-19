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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1912 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 10 копеек 1912 года СПБ ЭБ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 10 копеек 1912 года СПБ ЭБ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 20,000,008

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1912
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (253)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1912 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 909 проданному на аукционе Katz Auction за 1675 EUR. Торги состоялись 29 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 10 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Россия 10 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Россия 10 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 10 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 10 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 10 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 10 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 10 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 10 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 10 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 10 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 10 копеек 1912 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1912 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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