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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1900 года СПБ ФЗ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 10 копеек 1900 года СПБ ФЗ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 10 копеек 1900 года СПБ ФЗ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 14,000,009

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1900
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (91)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1900 года со знаком СПБ ФЗ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 263 проданному на аукционе MS67 за 340000 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 7000 RUB
Россия 10 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 10 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 10 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 10 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 460 PLN
Россия 10 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Roschberg Mynthandel AS - March 16, 2024
Продавец Roschberg Mynthandel AS
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 10 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 10 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 10 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 10 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
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Россия 10 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 10 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия 10 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия 10 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия 10 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Россия 10 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Россия 10 копеек 1900 СПБ ФЗ на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1900 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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