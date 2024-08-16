Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1900 года СПБ ФЗ (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 14,000,009
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 10 копеек
- Год 1900
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (91)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1900 года со знаком СПБ ФЗ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 263 проданному на аукционе MS67 за 340000 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 460 PLN
Продавец Roschberg Mynthandel AS
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Где продать?
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