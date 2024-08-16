10 копеек 1900 года СПБ ФЗ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1900 года со знаком СПБ ФЗ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 263 проданному на аукционе MS67 за 340000 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.

Сохранность PROOF (8) UNC (56) AU (10) XF (8) VF (2) F (1) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS67 (6) MS66 (17) MS65 (10) MS64 (5) MS62 (4) MS61 (3) MS60 (1) AU55 (2) XF45 (2) PF67 (2) PF66 (3) PF65 (1) CAMEO (1) ULTRA CAMEO (1) Сервис ННР (5) NGC (43) RNGA (1)

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