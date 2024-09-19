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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1896 года СПБ АГ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 10 копеек 1896 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 10 копеек 1896 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1896
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1896 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 121 проданному на аукционе Редкие Монеты за 5000 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 10 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
911 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Россия 10 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
1813 $
Цена в валюте аукциона 160000 RUB
Россия 10 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 10 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 10 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 10 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 10 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU
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Россия 10 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
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Россия 10 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе Александр - August 28, 2021
Россия 10 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 10 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 10 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS67 NGC
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Россия 10 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе MS67 - April 14, 2021
Продавец MS67
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS66 NGC
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Россия 10 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе Империя - February 27, 2021
Продавец Империя
Дата 27 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе Александр - December 9, 2020
Россия 10 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе Александр - December 9, 2020
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность MS62
Цена
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Россия 10 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе Heritage - November 19, 2020
Россия 10 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе Heritage - November 19, 2020
Продавец Heritage
Дата 19 ноября 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе Russiancoin - October 1, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе Александр - September 30, 2020
Россия 10 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе Александр - September 30, 2020
Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия 10 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 10 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе Александр - June 10, 2020
Россия 10 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе Александр - June 10, 2020
Продавец Александр
Дата 10 июня 2020
Сохранность AU55
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1896 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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