10 копеек 1896 года СПБ АГ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1896 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 121 проданному на аукционе Редкие Монеты за 5000 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.

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