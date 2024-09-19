Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1896 года СПБ АГ (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 10 копеек
- Год 1896
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1896 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 121 проданному на аукционе Редкие Монеты за 5000 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
911 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
1813 $
Цена в валюте аукциона 160000 RUB
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 ноября 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1896 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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